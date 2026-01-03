AKTUELNO

PARTIZAN U ČAČKU OTVARA 2026! Crno-bele na početku godine izaziva Borac! Evo gde i kada možete gledati utakmicu

Košarkaši Partizana danas igraju utakmicu 13. kola ABA lige.

Crno-beli su ove sezone u regionalnom takmičenju izgubili samo jednu utakmicu - u gostima Dubaiju u 5. kolu i zauzima drugo mesto sa devet pobeda, dok je pomenuti tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na prvom mestu sa učinkom od 10 pobeda bez poraza.

Utakmica Partizana protiv Borca biće odigrana u Čaku sa početkom od 20.30 časova.

Borac je na sedmom mestu sa tri pobede i sedam poraza. Čačani su u četiri utakmice na domaćem terenu ostvarili po dva trijumfa i poraza.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, dok je televizijski prenos obezbeđen na televiziji "Arena sport Premium 1".

