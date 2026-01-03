AKTUELNO

POJAVIO SE SNIMAK POVREĐENOG NIKOLE JOKIĆA! Srbin ŠOKIRAO čitavu planetu: Da li je ovo uopšte moguće?! (VIDEO)

Denver Nagetsi nalaze se u velikom problemu i lista povređenih igrača tima iz Kolorada je veoma duga.

Ipak, ime koje prednjači je definitivno Nikola Jokić i navijači Denvera se pitaju - kada će prva zvezda tima ponovo na teren? Tokom prenosa meča u kom su Nagetsi poraženi od Klivlenda rezultatom 113:108, novinarka NBA, Kasidi Hubart, iznela je nove detalje o zdravstvenom stanju Jokića i njegovih saigrača sa liste povređenih, a više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Ubrzo se pojavio i snimak povređenog Jokića koji je šokirao čitavu planetu!

Srbin je došao utakmicu svog Denvera protiv Klivlenda u gostima hodajući tako da se ne primećuje da je ozbiljno povređen. Nije nosio štake, bio je vidno nasmejan i raspoložen, te je sve iznenadio, a ljudi su se zapitali - da li je ovo uopšte moguće?!

Jokić je bio u društvu Kristijana Brauna koji je takođe na listi povređenih, a sudeći po njihovom raspoloženju, na terenu ćemo ih gledati i brže od očekivanog.

Pogledajte i sami kako je izgledao snimak povređenog Nikole Jokića koji je sve šokirao:

