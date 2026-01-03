Uradićemo sve da budemo šampioni! Stanković zagrmeo na okupljanju

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je na početku priprema za drugi deo sezone da će on i igrači uraditi sve da osvoje titulu prvaka Srbije.

Zvezda posle 20 odigranih kola Superlige Srbije ima bod manje od lidera Partizana. Stanković se vratio na klupu Zvezde na kojoj je sedeo od 2019. do 2022. godine.

- Osećam se lepo, kod kuće sam, pun sam motivacije, znamo šta nam je raditi. Pripreme su kraće nego uobičajeno - rekao je Stanković na početku obraćanja medijima.

Stanković je upitan i o statusu Nemanje Radonjića, koji je izgubio mesto u timu kod prethodnog trenera Vladana Milojevića.

- Ovde je 25 ili 26 igrača. Kao i o Radonjiću, i o njima mogu da pričam. Ne zavisi sve od mene, tačnije od mene najmanje zavisi. Sve zavisi od njega. Ako Nemanja bude imao želju da se vrati, ako bude voljan i motivisan da se vrati na put, ja sam tu da mu pomognem. Isto važi i za ostale igrače. Mogu sami sebe da eliminišu. Rekao sam im da ne diraju igrački kadar. Možda se neki igrač oslobodi, dobije drugu motivaciju. To sam već imao priliku da doćivim, da iskoči neko ko je bio u drugom planu. Što se tiče Tikija tačno je da mi je direktor Terzić rekao da imaju ponudu, da mogu odmah da je realizuju. Zamolio sam da ga ostavimo... Znao sam da u januarskom prelaznom roku mora mnogo toga da se poklopi. Crvena zvezda ima u ovom trenutku mnogo jaku ekipu, normalno je da je došlo do pada jer su počeli da treniraju u junu. Nije to ništa strašno. Ozbiljan roster, ozbiljni igrači. Moramo i mladima da nastavimo da dajemo šansu - naveo je Stanković.

Velika očekivanja Stanković ima od Marka Arnautovića.

- Marka znam skoro 20 godina. Zna šta ja mislim, prvi put sam mu trener, fenomenalan igrač, mnogo dobar momak. Mora da promeni brzinu, stavi u petu i sve sam da reši. Neka mi pokloni jedno 15 mečeva kao što je imao za Austriju, ja ću biti presrećan - dodao je Stanković.

Stanković ne krije da je prioritet osvajanje devete uzastopne titule prvaka Srbije.

- Sve ćemo uraditi da budemo prvaci. U Zvezdu dođeš i juriš na svim frontovima ka maksimumu. Titula je prioritet zbog mnogo toga - zaključio je Stanković.

Autor: A.A.