AKTUELNO

Košarka

VELEOBRT U SLUČAJU TAJRIKA DŽONSA?! Ko je ovo mogao da očekuje?!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Veleobrt i novi veliki preokret u slučaju Tajrika Džonsa! Bar, ako je verovati Izraelcima...

Posle informacije portala "Thrylos24.gr" da će Džons stići u Olimpijakos, dan kasnije je izraelski "Sport5" objavio kako je centar Partizana na korak od Makabija iz Tel Aviva!

Kako prenosi izraelski portal "Sport 5", Džons je već pružio ruku Makabiju jer je zainteresovan da pređe u tim Odeda Kataša i da ceo posao zavisi od Partizana koji je, prema saznanjima iz Grčke, spreman da se odrekne centra za obeštećenje od 300.000 evra.

Jedno je sigurno - saga oko budućnosti Tajrika Džonsa mora biti završena uskoro jer je rok za registaciju novih igrača u Evroligi ponedeljak 5. januar.

Gde će Tajrik Džons nastaviti karijeru, videćemo uskoro...

Autor: A.A.

#Tajrik Džons

POVEZANE VESTI

Košarka

SAGA SE NASTAVLJA! Grci otkrili da Partizan dobija DUPLO VIŠE NOVCA za Tajrika Džonsa: Amerikanac jednom nogom zakoračio u Pirej?!

Sport

Čistka u Humskoj: Ovi igrači napuštaju Partizan, klubovi kao hijene obleću oko crno-belih

Domaći

Doktorirao je rijaliti, ne želim da budem deo cirkusa: Stanija crveni karton za Alibabu pretvorila u blagoslov, pa priznala da li stavlja TAČKU na vez

Košarka

POTEZ TAJRIKA DŽONSA KOJI GOVORI - SADA JE STVARNO KRAJ! Da li ovo znači zvaničan rastanak sa Partizanom?!

Ostali sportovi

KATASTROFA ZA JANIKA SINERA! Najboljeg na svetu čeka duga suspenzija zbog dopinga!? Direktor WADA sve otkrio

Zadruga

Red haosa, red mira: Miljana i Alibaba nakon žestokog prepucavanja jedno drugom pružili ruku pomirenja (VIDEO)