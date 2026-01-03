SRĐAN BLAGOJEVIĆ SE OGLASIO! Dobio pitanje da li se vraća trenerskom poslu, pa otkrio sa kim pregovara

Srđan Blagojević je nakon otkaza u Partizanu postao interesantan brojnim klubovima, među kojima su i oni iz Rusije.

Tako je nedavno najavljeno da će doskorašnji trener “crno-belih” uskoro preuzeti ekipu Rubina iz Kazanja, a sada se na tu temu oglasio i sam Blagojević.

“Zaista, trenutno pregovaram sa brojnim klubovima. Ali bilo bi neprikladno u ovom momentu raspravljati o detaljima ili potvrđivati bilo kakve konkretne informacije. I pored toga moram da kažem da sam zainteresovan za rad u ruskom fudbalu”, rekao je Blagojević u izjavi za ruski Sport ekspres.

Tokom trenerske karijere, Blagojević je osim srpskih klubova vodio i timove iz Kazahstana, Kaspij i Astanu, a bio je i trener u Mađarskoj gde je predvodio Debrecin.

Autor: Jovana Nerić