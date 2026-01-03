CRVENA ZVEZDA UPALILA MOTORE! Dejan Stanković okupio ekipu, Zvezdan Terzić poručio igračima: Nosite taj dres, milioni ljudi čekaju da se raduju, nemojte da im oduzimate to pravo! To je vaša obaveza! (FOTO)

Posle kraćeg odmora, fudbaleri Crvene zvezde počeli su pripreme za novu sezonu.

Dejan Stanković okupio je fudbalere, a pred novinarima je pričao o brojnim zanimljivim temama. Jedna od njih bio je Nemanja Radonjić za kog je Stanković istakao da samo od njega zavisi da li će se vratiti u tim.

- To ne zavisi od mene, od mene najmanje, nula. Od njega sve. Zavisi sve od njega, ako bude imao motivaciju i volju i želju da se vrati na put igrama na koje je spreman. Tu sam da mu pomognem. Sve će zavisi od njega. To važi i za sve druge igrače. Tu sam da im pomognem, da li će neko sam sebe otpisati, to zavisi od igrača.

Osvrnuo se i na Marka Arnautovića.

- Marka znam dugo, znamo se skoro 20 godina. Zna šta ja mislim, prvi put sam mu trener, fenomenalan igrač, mnogo dobar momak. Treba da promeni brzinu, stavi u petu i sve sam da reši. Moramo da trčimo dobro. Neko mi pokloni jedno 15 mečeva kao što je imao za Austriju, ja ću biti presrećan.

Za Naira Tinkizjana je istakao kako ne sme da ode iz kluba.

- Tinknizjan mora da ostane, rekao sam da se ne dira roster dok ne prođe prvi deo priprema. Što se Tikija tiče, Terzić je rekao da imam ponudu koju može odmah da realizuje, rekao sam da to ne radi i da Nair ostane.

Istakao je Stanković i kako je titula prioritet.

- Sve ćemo uraditi da budemo prvaci. U Zvezdi dođeš i juriš na svim frontovima ka maksimumu. Titula je prioritet zbog mnogo toga.

Govorio je i o golmanima Mateusu i Glazeru.

- Koliko je bitno što imamo dobre golmane, toliko može problem da bude. Dobra je konkurencija, ali uvek mora da se zna ko je prvi golman. Moraću da ih upoznam bolje, da vidim karaktere. Sada se zna ko je broj jedan i tako nastavljamo.

Zatim se fudbalerima obratio i Zvezdan Terzić, te im je zapretio i poslao brutalnu poruku.

- Srećna Nova godina, da vam poželim zdravlje i da u sledećoj godini imamo što bolje rezultate. Imamo iza sebe jesenji deo sa kojim niko od vas nije zadovoljan, danas je 3. januar, do kraja maja, molim vas, surovi profesionalizam. Nedavno sam rekao da sam se ja opustio, da sam morao bolje, zakačio sam Arnautovića i Radonjića... Od sutra sam sa vama u avionu - nemojte da nam se smeju do kraja maja, kao što su tokom jeseni. Mi sve mangupi, mangupi, a oni prvi na kraju jeseni. Bez uvijanja, čeka nas pakleno proleće. Ili ćete biti onakvi kakvi mi od vas očekujemo ili vas neće biti. Propustio sam tri utakmice ove jeseni, nikad gostovanje nisam propustio za ovih 12 godina, a sad jesam. Kada sam kritikovao Radonjića što se nije pojavio u Nišu, a kači Barsa - Real to je bilo nepoštovanje kluba. Nosite taj dres, milioni ljudi čekaju da se raduju. Nemojte da im oduzimate to pravo. To je vaša obaveza.

Potom se Dejan Stanković ponovo obratio, ovog puta igračima.

- Znate šta je Zvezda i kolika je. Ništa od vas neću tražiti što nije normalno, nisam došao da se bijem, već da budemo profesionalci i damo sve od sebe. Samo da budemo profesionalci. Biće teško, ništa nije lako u životu. Znate koliko ima težih poslova, a mi radimo ono što volimo, i još nas dobro plaćaju za to. Ono što vi pomislite da uradite, ja sam to već uradio i zaboravio. Tako da nemojte da probate da me radite na gluposti, sigurno neće proći. Kako udete radili, samo ćete misliti sami sebi servirati. Za svakog važi. Krećemo danas, imamo 10 dana, treba malo više fokusa. Verujem u vas, Zvezda je napravila fenomenalne uslove, porasla kao klub. Ovo je treća dimenzija. Imate sve, strašan tim. Nemojte da se lažemo i šalimo, vi ste četiri puta bolji od svakoga u ligi.

Govorio je Terzić i o pojačanjima.

- Možete da očekujete počanja, ne žurimo. Rok u Evropi je počeo 1. januara, a pošto ova dva evropska meča nova pojačanja ne mogu da igraju, imamo vremena za nove igrače do 1. februara, kad je novi rok. Završavamo centarfora Enema, možda sutra u avionu bude sa nama. Možda bude još jedno krilo, uz Enema dva ili maksimum tri igrača. Za sada niko ne odlazi. Deki je želeo da vidi sve igrače. Prvi dril će biti u Antaliji, biće jake pripreme, žestoki treninzi. Najjači samo ostaju. Radimo na povratku Lazara Jovanovića, Marin razgovara sa direktorom Štutgarta, videćemo šta će biti.

Ali i o Dejanu Stankoviću.

- Dejan je šest godina stariji, iskusniji i mudriji nego kad je prvi put došao. Mislim da će Zvezda imati ozbiljnu pomoć i benefit od Stankovića. Sad će biti onaj pravi Dejan, u punom kapacitetu.

Otkrio je i šta je rekao Nemanji Radonjiću u svlačionici.

- Najviše će Radonjiću prijati dolazak Stankovića. Kada sam ušao u svlačionicu, video sam kako me gleda očima, kao malo dete koje pogreši i čeka roditelje. Rekao sam mu: "Mali, pamet u glavu." Ako se osposobi na pravi način, biće najveće pojačanje Zvezde.

Crvena zvezda već sutra će otići u Tursku i u Beleku će boraviti do 15. januara, a igrači i stručni štab biće smešteni u hotelu "Regnum".

Tokom boravka u Turskoj fudbaleri Crvene zvezde odigraće četiri kontrolne utakmice. Prvi duel zakazan je za 6. januar, kada će se crveno-beli sastati sa nemačkim Manhajmom.

Četiri dana kasnije, 10. januara, fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Araua, ekipe iz Švajcarske, a već narednog dana odmeriće snage sa mađarskom ekipom Debrecin.

Generalna provera izabranike Dejana Stankovića očekuje 15. januara protiv Salcburga iz Austrije, za koji igraju srpski reprezentativci Aleksa Terzić i Petar Ratkov. Sve utakmice biće odigrane od 15.00 časova po srpskom vremenu.

Četvorica fudbalera na pripreme će stići sa malo dužim odmorom. Džej Enem dolazi direktno u Antaliju, isto kao i Šavi Babika koji je igrao na Kupu afričkih nacija. Felisio Milson, koji je takođe igrao za reprezentaciju na Kupu afričkih nacija, će stići u toku današnjeg dana u Beograd, a Rodrigao će poput Enema i Babike doći u Antaliju.

Ovo je kompletan spisak Zvezde za početak priprema: Mateus, Ivanić, Rodrigao, Bajo, Milson, Katai, Veljković, Duarte, Glazer, Damjanović, Handel, Elšnik, Kostov, Tiknizjan, Stanković, Leković, Draškić, Tebo, Krunić, Lučić, Zarić, Gudelj, Radonjić, Radanović, Šarić, Seol, Đorđević, Avdić, Guteša, Babička, Arnautović, Ranković.

Takođe, Zvezdan Terzić uručio je i nagrade Vasiliju Kostovu i Radetu Kruniću tokom prozivke fudbalera. U tradicionalnom izboru u kojem glasaju isključivo igrači, za najboljeg fudbalera Crvene zvezde proglašen je Rade Krunić, dok je Vasilije Kostov dobio priznanje za najlepši gol u 2025. godini, na osnovu glasova navijača putem klupske aplikacije.

Autor: Jovana Nerić