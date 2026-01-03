DUŠAN ALIMPIJEVIĆ: Realno je da Nikola Kalinić ponovo igra za Srbiju

Realno je da Nikola Kalinić ponovo obuče dres Srbije, smatra selektor "orlova" Dušan Alimpijević.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević prisustvovao je utakmici Crvene zvezde Meridianbet protiv Anadolu Efesa u Istanbulu.

U pauzi između dva poluvremena, selektor je govorio za Meridian sport, ističući da mu je praksa da redovno prati timove iz Srbije kada mu obaveze to dozvole.

"Mislim da sam i prošle godine bio. Gledam da pogledam sve srpske timove koji igraju u Istanbulu, kada god mi obaveze dozvole", rekao je Alimpijević .

Nezaobilazna tema bio je i Nikola Kalinić, koji je nedavno nagovestio da još nije zatvorio vrata povratku u nacionalni tim.

Alimpijević je takvu mogućnost dočekao sa velikim zadovoljstvom i poručio da Srbija nema luksuz da se odrekne vrhunskih igrača.

"Ja sam veoma srećan što smo došli u situaciju, da neki igrači koji su u prethodnom periodu rekli ‘ne’, da sada opet otvaramo staro/novo poglavlje, da je moguće i realno. Ne samo sa Kalinićem, nego sa svima. Odavno sam rekao da nemamo luksuz da se odreknemo bilo kog igrača, a naročito tako vrhunskih. Ne smemo da odustanemo bez jedne dodatne priče, dodatne ponude i napora da sve te ljude vratimo u reprezentaciju".

Na direktno pitanje da li je povratak Nikole Kalinića u dres Srbije realan scenario, selektor je dao jasan odgovor, uz važnu napomenu o zdravlju i fizičkoj spremi igrača.

"Mislim da je realno. Treba naravno voditi računa o njihovom zdravlju i fizičkom stanju u trenutku kada se pojavljuju FIBA prozori ili takmičenja. Ja neću odustajati od igrača koji su dokazani i potrebni reprezentaciji", zaključio je Alimpijević.

Autor: Jovana Nerić