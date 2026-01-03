Spektakl u Areni: Jelenić i Kešelj najavili zlato 'delfina'

U Beogradskoj Areni počelo je punjenje bazena za Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a predsednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić i državni sekretar Marko Kešelj poručuju da očekuju spektakl i medalju za "delfine".

Beogradska Arena ponovo postaje epicentar evropskog vaterpola! Danas je počelo punjenje bazena u kojem će se od 10. do 25. januara održati Evropsko prvenstvo, a prve mlazeve vode simbolično su pustili predsednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić i državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Marko Kešelj.

Kao i pre deset godina, Arena je adaptirana za vaterpolo, a završna faza priprema donela je i punjenje bazena. Reprezentacija Srbije će već 7. januara, na Božić, odraditi prvi zvanični trening u novom ambijentu.

„Počeli smo punjenje bazena, biće sve u redu, kao i uvek kad Beograd organizuje velika takmičenja. Očekujem spektakl i nadam se da će Srbija da dođe do kraja i osvoji zlato. Najvažnije je šta će momci uraditi u bazenu“, poručio je Jelenić, dodajući da veruje u finale i medalju.

„Delfini“ će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi C zajedno sa Holandijom, Izraelom i Španijom – aktuelnim evropskim i svetskim šampionom. Dalje idu dve prvoplasirane selekcije.

Za razliku od pre deset godina, kapacitet Arene je smanjen sa 18 na 12 hiljada mesta zbog visine bazena, ali Jelenić očekuje punu dvoranu: „Prodaja ide kao i uvek, sigurno će Arena biti puna na utakmicama naše reprezentacije.“

Novina je i sistem takmičenja – nema četvrtfinala, već osam najboljih selekcija ide u dve polufinalne grupe sa po četiri ekipe. „To je pravedniji sistem, jer po starom si mogao da ispadneš već u četvrtfinalu ako imaš loš dan“, objašnjava Jelenić.

Marko Kešelj je istakao značaj prvenstva za promociju Srbije: „Beograd i Srbija su simbol sporta. Evropsko prvenstvo je prilika da pokažemo naš grad i naš sport. Pozivam sve sugrađane da dođu u Arenu i bodre naše momke na putu do zlata.“

Autor: Dalibor Stankov