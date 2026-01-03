SAŠA OBRADOVIĆ PRED UTAKMICU ABA LIGE: Moramo da zadržimo visok fokus, Ilirija je neugodan protivnik

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je pred utakmicu 13. kola ABA lige da "crveno-beli" moraju da zadrže visok fokus i dodao da će Ilirija biti neugodan protivnik.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 16.30 časova Iliriji u Ljubljani.

"Posle veoma dobre utakmice i pobede protiv Efesa moramo da zadržimo visok fokus i nastavimo pobednički niz u ABA ligi. Ilirija se u međuvremenu pojačala sa tri nova igrača u odnosu na prvu utakmice, tu su sada Bobi Marjanović, Simisola Šitu i Mark Pađen kao ekstra talenat. Kao takvi mogu da budu zahtevan protivnik. Otežavajuća okolnost za nas predstavlja nemogućnost treninga zbog puta, a sa druge strane, potrebna nam je ponovo dobra utakmica za kontinuitet u igri", rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović naveo je da "crveno-beli" poštuju ekipu Ilirije.

"Nećemo imati vremena da se pripremimo adekvatno za ovu utakmicu jer je iza nas težak meč sa Efesom, ali ćemo malo vremena iskoristiti da maksimalno spremni, koliko je to moguće, dočekamo meč sa Ilirijom i dođemo do bodova", izjavio je Miljenović.

Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli grupe B ABA lige sa sedam pobeda i tri poraza, dok je Ilirija na sedmoj poziciji sa učinkom 3-8.

Autor: Jovana Nerić