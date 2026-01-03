TRANSFER BOMBA: Vlahović napušta Juventus – Barselona ga čeka kao naslednika Levandovskog!

Srpski napadač Dušan Vlahović doneo je odluku o nastavku karijere – u junu napušta Juventus, a najbliži je prelasku u Barselonu, prenosi „Gazeta delo sport“.

Dušan Vlahović od 1. januara može da pregovara sa drugim klubovima, a prema informacijama italijanske „Gazete delo sport“, srpski golgeter odlučio je da na leto napusti Juventus.

Najbliži je prelasku u Barselonu, gde bi trebalo da bude zamena za Roberta Levandovskog, koji će po svemu sudeći narednog leta napustiti Katalonce.

Ipak, španski gigant nije jedini zainteresovan – situaciju pomno prate i Milan, kao i minhenski Bajern, koji žele da u svoje redove dovedu jednog od najtraženijih napadača Evrope.

Vlahović je ove sezone za Juventus odigrao 17 utakmica u svim takmičenjima i postigao šest golova uz dve asistencije, čime je još jednom potvrdio status jednog od najboljih mladih napadača na svetu.

Transfer saga oko Vlahovića obećava da će biti jedna od glavnih tema letnjeg prelaznog roka, a navijači s nestrpljenjem čekaju da vide gde će srpski as nastaviti karijeru.

