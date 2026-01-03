ANA IVANOVIĆ PRESEKLA: Poslednji udarac Švajniju – obrisala fotke i otpratila ga sa Instagrama!

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bio je jedna od najpraćenijih vesti prethodne godine. Prema pisanju nemačkog magazina Bunte, par je prestao da živi zajedno sredinom februara 2025, a vest je u javnost dospela u aprilu.

Ana je tada boravila u Beogradu sa troje dece, dok je Bastijan bio u Minhenu ili na poslovnim putovanjima. U julu 2025. advokati Ane Ivanović potvrdili su da je brak završen zbog „nesavladivih razlika“, a u novembru iste godine bivša teniserka podnela je i formalni zahtev za razvod na Opštinskom sudu u Minhenu.

U julu je obrisala gotovo sve zajedničke fotografije sa Švajnštajgerom, a sada je otišla i korak dalje – otpratila ga je sa Instagrama, što je izazvalo novi talas reakcija.

Starateljstvo i brendovi dece

Jedna od ključnih tema razvoda biće starateljstvo nad decom i finansijski aspekt. Šokantno zvuči informacija da su Ana i Bastijan imena svoja tri sina zaštitili kao robne marke odmah po rođenju, i to za širok spektar proizvoda – od sportske opreme do piva. Ko će zadržati vlasništvo nad tim brendovima, odlučiće sud.

Ljubav kao iz filma

Njihovo venčanje održano je 2016. u Veneciji, u luksuznom hotelu „Aman“, gde se venčao i Džordž Kluni. Ceremonija je trajala tri dana, a gala proslava vredna više od milion evra označila je početak zajedničkog života.

Ana je pre braka imala oko 20 miliona evra, dok je Bastijan raspolagao sa 90 miliona. Svaki supružnik zadržao je imovinu stečenu pre braka, a poznato je da Ana ima doživotni ugovor sa Adidasom vredan preko 100 miliona evra, koji nije predmet podele.

Nekretnine vredne milione

Tokom zajedničkog života par je ulagao u luksuzne nekretnine:

Planinska vila u Alpima – kuća od 400 kvadrata u Vestendorfu, vredna oko 3,5 miliona evra.

Vila na Majorki – 950 kvadrata, bazen, teniski tereni, vrednost oko 6,5 miliona evra.

Jahta – vredna oko 400.000 evra, korišćena za porodična letovanja.

Ukupna imovina i sredstva procenjuju se na oko 110 miliona evra, od čega će deo biti predmet podele.

Ana se sa decom – Lukom, Leonom i Teom – vratila u Beograd, dok je Bastijan ostao poslovno vezan za Minhen.

