VATERPOLO DRAMA: Srbija poražena od Italije – Delfini pali u Trebinju pred Evropsko prvenstvo!

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je od Italije rezultatom 13:11 na pripremnom turniru u Trebinju, samo nedelju dana pred početak Evropskog prvenstva u Beogradu.

Vaterpolo reprezentacija Srbije doživela je poraz od selekcije Italije rezultatom 13:11 (4:2, 3:2, 4:0, 2:7) u meču grupe A na pripremnom turniru pred Evropsko prvenstvo.

Najefikasniji kod „delfina“ bio je Dušan Mandić sa tri gola, dok je Vasilije Martinović postigao dva. Kod Italijana su se istakli Filipo Ferero, Edoardo di Soma i Mateo Ioki Grata, koji su postigli po tri gola.

Italija je ovom pobedom ostvarila dve pobede u grupi A i plasirala se u finale turnira u Trebinju.

Srbija će naredni meč odigrati protiv Španije u nedelju od 20.30 časova.

Evropsko prvenstvo u Beogradu

Na predstojećem Evropskom prvenstvu, koje će se održati od 10. do 25. januara u Beogradu, Srbija će igrati u grupi C zajedno sa Španijom, Holandijom i Izraelom.

