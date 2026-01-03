AKTUELNO

KALATES ŠOKIRAO ČAČAK: Sedam trojki bez promašaja – Partizan pregazio Borac!

Košarkaši Partizana slavili su u 13. kolu ABA lige protiv Borca u Čačku rezultatom 106:91, a meč je obeležio fantastični Nik Kalates sa 22 poena i šutem za tri poena 7/7.

Partizan je nastavio sjajan niz u ABA ligi, savladavši Borac sa 106:91 u 13. kolu grupe A. Crno-belima je ovo deseta pobeda u regionalnom takmičenju, dok je Borac upisao osmi poraz.

Najefikasniji u redovima Partizana bio je Nik Kalates, koji je odigrao utakmicu za pamćenje – 22 poena i neverovatnih 7/7 za tri poena. Uz njega su se istakli i Osetkovski, Sterling Braun, Bruno Fernando, Bonga i Parker.

Borac je u prvom delu meča pružio ozbiljan otpor, predvođen Manojlovićem koji je pogodio dve trojke. Međutim, Partizan je već do kraja prvog kvartala postigao 30 poena i preuzeo kontrolu. Na poluvremenu je vodio sa devet razlike (56:47).

U trećem periodu Fernando je doneo dvocifrenu prednost, ali je Borac uspeo da se približi na 66:60. Tada je Kalates ponovo preuzeo odgovornost i pogodio svoju petu trojku, vraćajući sigurnost crno-belima.

Do kraja meča Partizan je održavao dvocifrenu razliku, a u poslednjoj četvrtini potpuno slomio otpor domaćina. Kalates je nastavio da pogađa, a uz pomoć saigrača Partizan je rutinski priveo meč kraju.

Sledeći izazovi

Partizan će u nedelju od 20.30 časova igrati protiv Španije na istom turniru. Na predstojećem Evropskom prvenstvu u Beogradu (10–25. januar) crno-beli će igrati u grupi C sa Španijom, Holandijom i Izraelom.

Autor: Dalibor Stankov

