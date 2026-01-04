SRPSKI FUDBALER SNIMIO VIDEO ZBOG KOGA JE OSTAO BEZ MILIONA 'Brate, ubio sam ih, skupljaju lovu po gradu, imaš neku crnu kesu da pokupiš kad skupe'

Ognjen Mudrinski je napravio potez o kojem se i dan danas priča...

Ognjen Mudrinski (34) promenio je ča 17 klubova u karijeri! Iskusni napadač sada je član Dubočice, koja se bori za opstanak u Prvoj ligi Srbije.

Bivši mladi reprezentativac Srbije je u karijeri igrao za Srbobran, Vojvodinu, Hajduk iz Kule, Novi Sad, Jagodinu, Crvenu zvezdu, Grojter Firt, Arau, Spartak, Jagjeloniji, Goricu, Maribor, Lampun, Ujpešt, Mladost GAT i italijanskog četvrtoligaša Akragas.

Ipak, bez jednog transfera je ostao zahvaljujući potezu koji je postao viralan i danas se prepričava.



Ekipa Celjea, bila je na korak do potpisa ugovora sa Mudrinskim, ali je zbog neverovatnog video snimka napadač uspeo sebi da upropasti posao.

Na snimku koji je tada kružio društvenim mrežama video se kako Mudrinski komentariše uslove koji su mu ponuđeni.

"Brate, ubio sam ih! Ubio! Znači, skupljaju lovu po Celju. Je l' imaš neku crnu kesu da im odneseš, da skupe to i da bude lova kod tebe? Ajde, vidimo se brto", poručio je Mudrinski osobi sa kojom je razgovarao, a nije poznato kako je snimak stigao do društvenih mreža.

Pogledajte kako je to tada izgledalo:

Autor: D.Bošković