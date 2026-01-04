AKTUELNO

Ostali sportovi

Šumaherova ćerka objavila do sada neviđenu fotografiju: Tati na poseban način čestitala rođendan (FOTO)

Izvor: Sport, Foto: Tanjug/Luca Bruno ||

Na objavljenoj fotografiji vidi se nasmejani Mihael u krugu svoje porodice – supruge Korine i dece, Mika i Đine. Uz uspomenu iz srećnijih dana, ćerka sedmostrukog svetskog šampiona poslala je kratku, ali emotivnu poruku:

"Najbolji zauvek! Sretan rođendan tata", napisala je Đina.

Iako informacije o zdravstvenom stanju ostaju najstrože čuvana porodična tajna, svaka objava njegovih najbližih privlači ogromnu pažnju javnosti. Podsećamo, Šumaher je pretrpeo teške povrede glave 29. decembra 2013. godine tokom skijanja u francuskim Alpima.

Nakon perioda provedenog u medicinski indukovanoj komi, Mihael je prebačen u porodični dom na Ženevskom jezeru, gde o njemu brinu supruga Korina i odabrani tim medicinskih stručnjaka, potpuno izolovan od očiju javnosti.

Bez obzira na to što se o njegovom trenutnom stanju malo zna, Šumaherovo nasleđe na stazi ostaje netaknuto. Sa sedam titula svetskog prvaka i 91 pobedom u karijeri, Nemac se za većinu ljubitelja najbržeg cirkusa i dalje smatra najvećim vozačem koji je ikada držao volan u rukama.

Autor: D.Bošković

#Mihael Šumaher

#Rođendan

#čestitka

#Đina Šumaher

POVEZANE VESTI

Domaći

ĆERKA JANE TODOROVIĆ SLAVI ROĐENDAN! Pevačica joj se obratila nakon javnog skandala ovim rečima (FOTO)

Domaći

Moj superheroj je postao nevidljiv: Ćerka Siniše Mihajlovića objavila nikad viđenu fotografiju iz perioda njegove borbe sa teškom bolešću

Domaći

Veliko slavlje u domu Nataše Bekvalac! Pevačica objavila fotografiju zbog koje ćete se raznežiti: Mojoj mamici, mojoj kraljici.. (FOTO)

Fudbal

MIHA BI DANAS SLAVIO 55. ROĐENDAN! Reči njegove supruge TERAJU SUZE NA OČI: SVAKI PUT DOK HODAM, OSEĆAM...

Ostali sportovi

SVE UKAZUJE NA TO DA SE ŠUMAHER NE OSEĆA DOBRO! Čuveni neurohirurg otkrio istinu koju mnogi nisu hteli da čuju: Promene u ovoj fazi...

Domaći

ESTRADA ČESTITA ROĐENJE ĆERKE ALEKSANDRI PRIJOVIĆ! Pljušte emotivne poruke Prijinih kolega, a oglasila se i Filipova majka (FOTO)