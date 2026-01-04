Ko je bio Milorad Kosanović? Od 'Marakane' do Kine je ostavio neizbrisiv trag u fudbalu

Milorad Kosanović preminuo je danas na svoj 75. rođendan, a iza sebe je ostavio bogatu trenersku karijeru, trofeje i snažan trag u fudbalu.

Milorad Kosanović rođen je 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima i svoje fudbalsko putovanje započeo je kao defanzivac 1969. godine u Borovu, da bi potom nastupao za Malme u Švedskoj, Proleter Zrenjanin, Vojvodinu i Novi Sad pre završetka igračke karijere 1983. godine.

Tokom igračkih dana osvojio je titulu prvaka Švedske 1974. godine i dva švedska kupa sa Malmeom, kao i Srednjoevropski kup sa Vojvodinom 1977. godine, uz čak 12 nastupa za mlađu reprezentaciju Jugoslavije od 1970. do 1972. godine.

Trenersku karijeru započeo je sredinom 1980-ih као pomoćnik u Novom Sadu, a ubrzo je postao direktor i trener Vojvodine, kluba koji je pod njegovim uticajem osvojio šampionsku titulu 1989. i bio prvi na tabeli nakon jeseni 1994/95. sezone.

Kosanović je bio selektor reprezentacije Malte 1996/97, a kao trener Crvene zvezde sezonu 1997/98 odveo je do drugog mesta u domaćem šampionatu i kroz kvalifikacije za Kup UEFA izbacio Kolheti, Rotor Volgograd i Mec pre eliminacije od Liona.

Najveće trenerske uspehe ostvario je u Kini sa Dalijanom, gde je osvojio tri uzastopne titule kineskog šampiona (2000–2002), dva Super kupa (2000, 2002) i kineski FA kup 2001, te vodio tim do finala Azijskog kupa pobednika kupova 2001. i polufinala Lige šampiona Azije 2002. godine.

Pored rada u Kini, vodio je mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore, Olimpiju iz Ljubljane, kao i brojne srpske klubove uključujući Novi Pazar, Borac Čačak, Radnik Surdulica, Napredak Kruševac, Radnički Niš i Mladost Lučani, ostavljajući dubok trag kao trener i mentor generacijama fudbalera.

Njegov odlazak predstavlja kraj jedne velike fudbalske epohe, a sećanje na njegove doprinose biće trajno u klubovima i zajednicama koje je oblikovao tokom više od četiri decenije u svetu fudbala.

Autor: A.A.