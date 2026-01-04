'Šefe, on može odmah u prvi tim' Ovako je Kosanović otkrio Sinišu Mihajlovića

Fudbalski trener Milorad Kosanović, koji je ostao upamćen po otkrivanju Siniše Mihajlovića i brojnih drugih talenata, preminuo je danas u Novom Sadu, na dan kada je napunio 75 godina.

Tužne vesti potresle su danas Srbiju, a Kosanović će definitivno upamćen po mnogim talentovanim igračima koje je otkrio i doveo u Vojvodinu, a među njima je i legendarni Siniša Mihajlović. U jednom od ranijih intervjua za portal "Telegraf", Kosanović je detaljno ispričao kako je izgledala njegova "operacija Mihajlović".

- Mi rasprodamo tim, ode i trener, pratio sam novine, imao sam ljude po Srbiji, Jugoslaviji, sa kojima sam komunicirao da kažu ko i gde ima dobar. Imaš jednu situaciju, a to je da nije postojao igrač koji nije hteo da dođe u Novi Sad i Vojvodinu. Svima je ta sredina draga, tu su se prijatno osećali i Slovenci i Bosanci i Hrvati i Srbi. Koncentrisao sam se na Slavoniju, Semberiju, deo oko Šapca, Loznice, i Vojvodinu normalno celu. Tu sam primetio recimo jedan naslov o Siniši Mihajloviću, "bio u Dinamu pa ga vratili u Borovo" - pričao je tada Kosanović.

Trener je naveo da je Mihajlović bio toliko talentovan da su tri trenera iz Vojvodine poslata da ga ocenjuju.

- Novi Sad - Borovo je 80 kilometara, ja sednem u auto i odem da pogledam. Tri puta sam išao. Slao sam tri trenera iz škole, dvojica su rekla "mi takvih imamo", a poslednji je rekao "šefe, on može odmah u prvi tim". Onda ja odem kod njega kući, kod oca i majke, popričamo, njega je jurila Rijeka, Dinamo ga nije hteo, onda su mu zabranili da igra za reprezentaciju. I ja se sa njima dogovorim za čas. Siniša je koštao 5.000 godišnje, ništa - govorio je tada fudbalski trener.

Milorad Kosanović je ostavio dubok trag u srpskom fudbalu, a njegovo ime će posebno biti upamćeno po otkrivanju i razvoju igrača koji su kasnije postali zvezde i reprezentativci.

