POSLEDNJI POZDRAV LEGENDARNOM SRPSKOM TRENERU! Poznat termin komemoracije i sahrane Milorada Kosanovića

Fudbalski trener Milorad Kosanović preminuo je danas u 75. godini.

FK Vojvodina je naveo da će komemoracija u njegovu čast biće održana u petak u 13 časova u Master centru Novosadskog sajma, dok će sahrana biti istog dana, 9. januara, u 15 časova na Novom groblju u Novom Sadu.

Kosanović je kasnije predvodio Vojvodinu i kao trener prvog tima u periodu od 1993. do 1995. godine.

Pored Vojvodine vodio je i Crvenu zvezdu, Borac iz Čačka, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana. Bio je selektor Malte, vodio u Kini Dalijen, Vuhan, Šanksi, u Sloveniji Olimpiju iz Ljubljane.

Sa Dalijenom je osvojio tri šampinata Kine, Kup Kine, dva Superkupa i igrao finale Azijske Lige šampiona.

Autor: A.A.