Kraj priče: Tajrik Džons više nije igrač Partizana

Saga je trajala nekoliko nedelja, sada je i zvanično. Tajrik Džons više nije igrač Partizana.

Kako saznaje "Mozzart sport", američki centar prelazi u redove Olimpijakosa, a Partizanu sleduje novac u iznosu od 500.000 evra.

Partizan je izostavio Džonsa sa spiska registrovanih igrača u Evroligi što je jasan pokazatelj da Džons neće više biti igrač Partizana. Takođe, Amerikanac nije dobio ni minut protiv Borca, pa je rastanak bio sve izvesniji.

