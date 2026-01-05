Gotovo je! Partizan našao centra u Rusiji, poznati detalji (FOTO)

Partizan je našao zameni za Tajrika Džonsa, koji je napustio crno-bele, a tokom dana bi sa klubom iz Humske, ugovor trebalo da potpiše Tonje Džekiri.

Prema informacijama insajdera Matea Andreanija 31- godišnji centar, trenutno član CSKA, zameniće Tajrika Džonsa, koji je završio u Olimpijakosu.

Prve informacije o dolasku Džekirija pojavle su se pre nekoliko dana, a tokom dana bi trebalo da usledi končan dogovor i potpis ugovora, posebno jer je 5. januar, poslednji dan kada Partizan može da registruje nove igrače.

"Sa odlaskom Tajrika Džonsa u Olimpijakos, Partizan iz Beograda finalizuje dogovor sa Tonijeom Džekirijem. Sve je potvrđeno. Ugovor do kraja sezone sa opcijom produžetka za još jednu", tvrdi Andreani.

Tonje Džekiri je visok 213 centimetara, studirao je na univerzitetu Majami, a profesionalnu karijeru započeo je 2016. godine u turskoj Bandirmi. Potom je igrao za Ostende, Gazijantep, Asvel, Baskoniju, Uniks i Fenerbahče, pre nego što je 2023. godine prešao u CSKA. Sa "armejcima“ je u prethodne dve sezone bio šampion VTB lige, a u tekućoj sezoni u ruskom šampionatu prosečno je beležio 7,7 poena i 4,7 skokova.

With Tyrique Jones heading to Olympiacos, Partizan Belgrade is finalizing a deal with Tonye Jekiri.



Everything confirmed.



Contract until the end of the season with option for another.https://t.co/ey84JAcnou pic.twitter.com/U94Q9fY1dN — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) 05. јануар 2026.

Što se tiče Džonsa, on više nije košarkaš crno-belih nakon što je postignut sporazum, dok je klubu pripasti novčana kompenzacija. Naredna stanica Džonsa biće Olimpijakos, a Partizan bi od transfera trebalo da inkasira oko 500.000 evra na ime obeštećenja.

"Tajrik Džons više neće nositi dres KK Partizan. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja. KK Partizan želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rešenjima na košarkaškom tržištu", navodi se u prilično surovom saopštenju Partizana.

Autor: A.A.