POJAVILE SE NAJNOVIJE INFORMACIJE O POVREDI NIKOLE MILUTINOVA! Trener Olimpijakosa sve otkrio, ovo su detalji koji zanimaju apsolutno sve!

Centar Olimpijakosa Nikola Milutinov doživeo je povredu, ali prema najnovijim informacijama nema razloga za veći oprez.


Srpski reprezentativac bio je jedan od ključnih igrača u trijumfu crveno-belih protiv Panatinaikosa u Evroligi ranije ove sedmice, dok ga za vikend nije bilo u sastavu na meču protiv Arisa.

Trener Jorgos Barcokas potvrdio je da se Milutinov muči sa povredom, ali je naglasio da situacija nije alarmantna.

Barcokas očekuje da će iskusni centar biti spreman za okršaj sa Fenerbahčeom, koji je na programu u utorak.

"Milutinov ima povredu kolena, istegnuće kvadricepsa, noga mu je otečena. Uzima antiinflamatorne lekove i podvrgava se terapiji. Mislim da će pokušati i da će verovatno igrati u utorak, ali to još uvek nije sigurno", rekao je trener Barcokas.

