'LIČNO SAM VRLO RAZOČARAN...' Novak Đoković otkazao učešće na turniru u Australiji

Najbolji srpski teniser Novak Đoković neće nastupiti na turniru u Adelejdu naredne sedmice.

Iako je bio najavljen, Novak Đoković je saopštio da nije fizički spreman za takmičenje iz ATP serije 250.

"Lično sam vrlo razočaran jer imam sjajna sećanja na osvajanje titule pre dve godine. Bio sam stvarno uzbuđen što ću se vratiti jer se ovde osećam kao da igram kod kuće. Fokus je sada na pripremama za Australijan open i okrenut sam dolasku u Melburn uskoro, gde ću videti sve teniske navijače u Australiji", objavio je Đoković.

Dan ranije, Novak je saopštio i da napušta Profesionalno udruženje teniskih igrača (PTPA).

Australijan open na programu je od 18. januara do 1. februara.

Đoković je rekordnih 10 puta osvajao titulu u Melburnu, a u poslednja dva izdanja stizao je do polufinala.

Autor: D.Bošković