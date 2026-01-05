AKTUELNO

Prve reči Tajrika Džonsa nakon prelaska u Olimpijakos, bez govora o Partizanu: "Desile su se stvari..."

Doskorašnji košarkaš Partizana - Tajrik Džons, zvanično je napustio crno-beli tabor i preselio se u Pirej, gde će u nastavku karijere braniti boje Olimpijakosa!

Bilo je izvesno posle svih dešavanja u Humskoj proteklih meseci, a sve je još počelo pod vođstvom Željka Obradovića. Olimpijakos je platio obeštećenje Partizanu u iznosu od 500.000 evra, dok je Džons potpisao ugovor vredan 3.000.000 evra na dve i po godine.

- Neverovatan doček. Sada sam ovde, srećan sam što sam ovde. Jedva čekam da počnem. Desile su se stvari od strane uprave oba tima. Sada sam ovde i to je ono što je važno, srećan sam - izjavio je Džons.

Otkrio je i zašto je odabrao Olimpijakos.

- Uvek igram pod pritiskom, ovo radim još od detinjstva. Istina je da sam želeo da budem ovde, postoji kultura pobednika. Želim da pomognem da pobedimo u što više utakmica.

O sukobu sa Barcokasom.

- Nema nikakvih neslaganja, razmenili smo samo nekoliko reči. Uzbuđen sam što ćemo sarađivati. Takođe sam razgovarao sa trenerom i objasnio mi je svoju viziju i ciljeve tima. Stalno razgovaram sa Nilikinom. Došao sam ovde da uradim ono što znam, da pomognem koliko mogu - poručio je Džons.

