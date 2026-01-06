DENVER BEZ JOKIĆA I POLA TIMA NAPRAVIO ČUDO U FILADELFIJI! Embid zakasnio sa rampom, desetkovani Nagetsi slavili posle drame i produžetka! (VIDEO)

Pravo čudo napravio je Denver prethodne noći u Filadelfiji.

Bez kompletne startne petorke tim trenera Dejvida Adelmana savladao je posle produžetka na gostovanju Seventisikserse rezultatom 125:124.

Znali su Nagetsi da neće imati Nikolu Jokića, Gordona, Brauna i Džonsona, na kraju je otpao i Džamal Marej, pa su na crtu domaćinu izašli bez kompletne startne petorke. Borili su se kao lavovi i na kraju zasluženo stigili do velikog trijuma.

Mogli su Nagetsi i u regularnom delu da zabeleže trijumf, imali su prednost u završnici meča, ali je sjajni Tajris Maksi poentirao za 120:120 i tako odveo meč u produžetak u kom se vodila prava rovovska bitka na terenu.

Na 11 sekundi pre kraja, pri rezultatu 124:123 u korist domaćina, Spenser Džons je zalepio rampu Džoelu Embidu. Lopta je došla do iskusnog Krisa Brauna koji se stuštio ka košu Filadelfije. Jurio ga je Embid, uspeo je i da ga izblokira, ali prekasno. Lopta je pre rampe Kamerunca dodirnula tablu i Denveru su upisani poeni za 125:124.

NUGGETS BEAT THE 76ERS IN OT WITHOUT JOKIC AND MURRAY 😮



Embiid got called for goaltending, and Maxey missed the game winner against the shorthanded Nuggets 😬 pic.twitter.com/ev8DG8h2vj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 06. јануар 2026.

Maksi, koji je doneo produžetak domaćinu, preuzeo je odgovornost u poslednjem napadu Siksersa, ali ovaj put nije uspeo da pogodi i usledilo je veliko slavlje gostiju.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejlen Piket sa 29 poena, Pejton Votson ubacio je 24, Zek Nađi 21, a junak Braun je utakmicu završio sa 19 poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je tragičar Džoel Embid sa 32 poena, dok je Tajris Maksi zabeležio 28.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Autor: A.A.