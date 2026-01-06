AKTUELNO

Bomba! Novi centar Partizana usred noći sleteo u Beograd, pa poručio ovo

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Partizan je u ponoć promovisao Tonjea Džekirija, centra iz CSKA, kao direktnu zamenu za Tajrika Džounsa, uz ugovor do kraja sezone sa opcijom produžetka.

Tonje Džekiri (31) sleteo je posle ponoći na aerodrom Nikola Tesla, gde su ga dočekali predstavnici kluba i uručili mu obeležja Partizana, nakon čega je pozirao za klupske društvene mreže i prvi put se obratio navijačima.

Uz fotografije objavljen je i kratak snimak sa njegovom izjavom o dolasku u Beograd i očekivanjima u novoj sredini.

- Znam Nika Kalatesa, srećan sam što sam deo ove sjajne košarkaške organizacije kakva je Partizan. Jedva čekam da počnem da radim. Pokušaću da donesem dosta pozitivnih stvari, od pobedničkog aspekta - rekao je Džekiri po dolasku.

Iskusni centar stigao je kao zamena za Tajrika Džounsa, koji je nakon transfer sage napustio Partizan i potpisao ugovor sa Olimpijakosom na dve i po godine, vredan tri miliona evra.

Džekiri je sa crno-belima potpisao ugovor do kraja sezone, uz mogućnost produžetka na još jednu godinu u zavisnosti od učinka.

Košarkaš visok 213 centimetara dolazi iz CSKA, gde je u VTB ligi prosečno beležio 7,7 poena i 4,7 skokova po utakmici.

Autor: A.A.

