Ana Ivanović sve iznenadila objavom: Počastila se pred Božić, otišla iz Srbije na ovu destinaciju

Bivša teniserka Ana Ivanović odlučila je da sebi priušti kratki predpraznični odmor pre Badnjeg dana i otputovala je u jednu od najlepših evropskih prestonica - Madrid. Na društvenim mrežama podelila je seriju fotografija koje jasno pokazuju koliko joj prijaju opuštajući dani u španskoj metropoli, ali i kako pažljivo bira modne kombinacije koje su oduševile njene pratioce.

Iz Madrida, Ana je svojim fanovima na Instagramu prenela delić atmosfere uživanja. Uz fotografije u nekoliko pažljivo odabranih stajlinga, Ana je kratko opisala svoje iskustvo:

"Bilo mi je prelepo" - poručila je ona u opisu jedne od objava.

Na jednoj od fotografija pozirala je u belom čipkanom autfitu, ispod kojeg se provirivao elegantan detalj, uz duboke sive čizme na visoku štiklu koje su dodatno istakle njene vitke noge. Na drugoj slici Ana je blistala u crnoj mini suknji u kombinaciji sa salonkama na štiklu i bež rolkom, što je izazvalo pravu buru komentara među njenim pratiocima.

Tokom boravka u Madridu, Ana nije samo uživala u gradu, već je i služila kao modna inspiracija - svaki njen outfit pažljivo je kombinovan, a fotografije su izazvale lavinu pozitivnih komentara i divljenja na društvenim mrežama.

Novi početak nakon turbulentne godine

Ovo putovanje dolazi nakon jedne turbulentne godine u njenom privatnom životu, tokom koje se Ana razvela od Bastijana Švajnštajgera posle devet godina braka. Razvod je obeležio kraj jedne važnih životnih poglavlja, pa je vreme provedeno u Madridu zbog toga još vrednije - vreme za sebe, refleksiju i novi početak.

Madrid kao idealna destinacija za odmor

Madrid, kao velika evropska prestonica kulture, mode i dobre hrane, pokazuje se kao idealna destinacija za predprazničko opuštanje. Ana je posetila urbana mesta, uživala u šetnji gradom i, pre svega, u druženju sa samom sobom, a njene fotografije prenose upravo taj osećaj slobode i zadovoljstva.

Nakon ovog mini odmora, Ana se verovatno vraća planovima za 2026. godinu, kako poslovnim tako i životnim. Od mode i putovanja do porodičnih trenutaka, izgleda da joj ovaj predpraznični beg iz svakodnevice posebno prija i daje novu energiju za ono što je pred njom.

