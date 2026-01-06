AKTUELNO

Košarka

NIKOLA JOKIĆ I POVREĐEN KOMANDUJE DENVEROM! Sa klupe dao Nagetsima pobednički recept, objasnio odbranu u poslednjem napadu!

Foto: Tanjug AP/Lynne Sladky

Povređeni Nikola Jokić pročitao šta je Filadelfija smislila na tajm-autu i svojim saigračima doviknuo šta treba da brane u poslednjem napadu.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Filadelfiju (125:124) nakon produžetka, u jednom od najluđih NBA mečeva ove sezone. Bez sedmorice igrača među kojima su i svih pet startera tim iz Kolorada je uspeo da pobedi, a ni ovaj trijumf nije mogao da prođe bez uticaja Nikole Jokića!

Nakon što je Brus Braun postigao poene za 125:124, Filadelfija je imala još 5,3 sekunde za poslednji napad na utakmici. Domaći tim je pozvao tajm-aut i nacrtao akciju, a Nikola Jokić je odmah pročitao šta će odigrati. Dok je gledao kako njegovi saigrači izlaze na parket, srpski centar je video tim Filadelfije i njihovo postavljanje za napad, pa je saigračima dobacio šta bi trebalo da brane!

Igrači Denvera su se fokusirali na ono što im je Nikola Jokić dobacio sa klupe, pa su maksimalno otežali šut fantastičnom Tajrisu Maksiju koji nije pogodio za pobedu. Njegov pokušaj završio je na obruču, a slavlje Denvera moglo je da počne jer su rezervisti izborili neverovatnu pobedu.

Ovo nije prvi put da Nikola Jokić dobro "čita" akcije, ali ni da deli lekcije svojim saigračima. na meču protiv Filadelfije kamere su uhvatile kako objašnjava Pejtonu Votsonu šta treba da radi, a to je izgeda samo jedan od detalja kojima je Nikola Jokić uticao na pobedu svog tima. Čak i kada zbog povrede nije na parketu, najbolji košarkaš na svetu pronalazi načine da bude koristan za tim.

Autor: Jovana Nerić

#Denver

#Košarka

#NBA

#Nikola Jokić

