MURINEN ISKRENO O PARTIZANU: Radije bih otišao nego ostao...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Sergei Grits ||

U Evroligi je imao gotovo neprimetnu ulogu, dok je u ABA ligi povremeno dobijao minute, ali bez kontinuiteta.

Skrenuo je pažnju svojim atraktivnim zakucavanjima,ali nije uspeo da se izbori za status standardnog člana rotacije u crno-belom dresu.

Murinen je govorio o narednim koracima u karijeri.

"Malo je verovatno da ću ostati u Evropi, ali i dalje postoji ta mogućnost. Ovo je samo jednogodišnja stanica. Cilj mi je bio da naučim što više, rastem kao igrač i maksimalno iskoristim iskustvo. Zahvaljujući tome, mogu spreman da odem na koledž i u NBA", rekao je talentovani Finac u razgovoru za "League Ready"

Najbolji mladi igrač prošlogodišnjeg Evrobasketa potvrdio je i da interesovanje sa američkih univerziteta ne izostaje.

"Dobio sam nekoliko ponuda, zainteresovani su već neko vreme. U pitanju su Arkanzas, Indijana, Kentaki, Ilinois, NC Stejt i BYU. Radije bih otišao tamo nego ostao u Evropi".

Murinen je u regionalnom takmičenju odigrao osam utakmica, prosečno beležeći 4,1 poen i 2,9 skokova za 12 minuta na parketu.

Najzapaženiji nastup imao je protiv Splita, kada je postigao 10 poena, što je ujedno ostala i njegova najbolja partija u ABA ligi.

Autor: D.Bošković

