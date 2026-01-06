Dejan Stanković se obratio posle prvog meča Zvezde u godini, otkrio jednu važnu stvar za sve navijače

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Valdhof Manhajm na početku zimskih priprema 2:0 pogocima Nemanje Radonjića i Aleksandra Kataija ovog utorka u Antaliji.

Dejan Stanković je povratak na klupu obeležio pobedom, a posle utakmice napravio kratku analizu početka priprema.

- U svakom slučaju rano je dosta, mi smo ovde odradili tri treninga, i igrali 2 puta 45. Znali smo da će biti zahtevno, tvrda ekipa dosta trke i duela. Meni je najbitnije da su svi završili utakmicu, što ja kažem na nogama, da se niko nije povredio. Nemamo puno vremena, imamo dosta da radimo. Ne brinem se, momci su motivisani, kreću da upijaju ono što želimo da bude sutra.



- Zadovoljan sam, odnosom, odgovornošću, falilo je malo svežine, pasa, jednostavnih grešaka. Sada da pričamo u pripremnom periodu, da to bude kao svaki trener "e, tek smo počeli, treba nam svećine". Idemo utakmicu po utakmicu, nama je bitno da mi u pucanju letimo 22. i 29. Sve do tada koristimo da budemo bolji iz dana u dan.

U taktičkom smislu, pred njim je ozbiljan posao, a otkrio je i važnu stvar kada je formacija u pitanju.

- U taktičkom smislu da se opredelimo na momke koji to mogu da iznesu, da se napravi lepa grupa. Pripreme posle tri dana, imamo 25, 26, 27 igrača, radićemo na tome da imamo dobar blok momaka. Još ćemo da vidimo formaciju, četiri pozadi sigurno, da li će biti 4-2-3-1 ili 4-3-3, videćemo po profilima igrača i spremnosti.

- Da vidimo da li će biti transfera, ulaznih ili izlaznih. Znaš kako, zima je nezahvalna za transfere, klub radi odličan posao. Ja sam zadovoljan rosterom, ako stigne nešto stigne, ako ne prezadovoljan sam sa ovim. Biće iz dana u dan sve bolje - izjavio je Dejan Stanković.

Autor: D.Bošković