VELIKI SKANDAL U FIBA LIGI ŠAMPIONA: Ostali sa jednim igračem na terenu - meč prekinut!

Foto: Pixabay.com

Trapani Šark je otputovao na utakmicu sa samo šest raspoloženih igrača u svom rosteru, dok FIBA zahteva minimum 10.

Oni su morali da predaju meč protiv Hapoel Holona posle manje od 10 minuta igre, a zbog svega im sledi i nova kazna od 150.000 evra.

Naime, Trapani Šark su izašli na teren sa samo pet igrača, a onda se Rikardo Rosato povredio posle samo četiri minuta i morao je da izađe iz igre. On nije bio jedini, pošto je isto zadesilo i Fabricija Puljatija, te je Trapani morao da nastavi sa samo tri igrača.


Povredio se potom i Alesandro Kapeleti, a u igri su ostali samo Luđi Pati i Frančesko Martineli.

Morao je Trapani da odradi nešto, a Luđi Pati je napravio pet faulova, te je tim iz Italije ostao sa samo jednim igračem, što je značilo i automatski prekid utakmice.

Autor: D.Bošković

