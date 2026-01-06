VELIKI SKANDAL U FIBA LIGI ŠAMPIONA: Ostali sa jednim igračem na terenu - meč prekinut!

Trapani Šark je otputovao na utakmicu sa samo šest raspoloženih igrača u svom rosteru, dok FIBA zahteva minimum 10.

Oni su morali da predaju meč protiv Hapoel Holona posle manje od 10 minuta igre, a zbog svega im sledi i nova kazna od 150.000 evra.

Naime, Trapani Šark su izašli na teren sa samo pet igrača, a onda se Rikardo Rosato povredio posle samo četiri minuta i morao je da izađe iz igre. On nije bio jedini, pošto je isto zadesilo i Fabricija Puljatija, te je Trapani morao da nastavi sa samo tri igrača.

Only two players for Trapani now pic.twitter.com/pCTgPnxMFJ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) 06. јануар 2026.



Povredio se potom i Alesandro Kapeleti, a u igri su ostali samo Luđi Pati i Frančesko Martineli.

Morao je Trapani da odradi nešto, a Luđi Pati je napravio pet faulova, te je tim iz Italije ostao sa samo jednim igračem, što je značilo i automatski prekid utakmice.

Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) 06. јануар 2026.

Autor: D.Bošković