Nove informacije o povredi Jokića, evo kada bi Srbija ponovo mogla da gleda Nikolu na terenu!

Dobre vesti na Badnji dan dolaze iz Kolorada, a tiče se stanja povrede Nikole Jokića i njegovog povratka na teren.


- Prema izvorima iz kluba, nada je da će se Jokić vratiti i igrati, u najgorem slučaju, do pauze za Ol-star - prenosi novinar Toni Džouns iz Atletika.

Očekuje se da bi Nikola Jokić mogao da se vrati na parket najkasnije do sredine gebruara, a kako se navodi njegov oporavak ide u dobrom smeru.


Podsetimo, Jokić se povredio na utakmici protiv Majami Hita, kada mu je stradalo koleno, a nije jedini na "ambulantnoj listi" Denver Nagetsa.

- Ceo cilj je samo da pokušamo da preguramo ovaj mesec, da pobedimo dovoljno utakmica kako bismo se u februaru probudili i rekli: ‘Hej, još uvek smo među prvih šest ili šta god da bude - bile su reči Dejvida Adelmana, trenera ekipe iz Kolorada.

