Ministar sporta Zoran Gajić u prazničnom intervjuu za portal Pink.rs osvrnuo se na najvažnije uspehe srpskog sporta u 2025. godini, velika ulaganja u sportsku infrastrukturu i mlade talente, ali i planove Ministarstva sporta za naredni period.

Govorio je o sistemskoj podršci sportistima, strateškim ciljevima do 2035. godine, međunarodnoj poziciji Srbije u sportu, kao i porukama koje na početku 2026. upućuje mladima širom zemlje.

Kada se osvrnete na godinu koja je iza nas, šta smatrate najvećim uspehom srpskog sporta u 2025. godini?

- Pored vrhunskih rezultata mlade Angeline Topić, rvača Aleksandra Komarova veliki broj naročito sportista iz pojedinačnih sportova je postiglo izuzetne rezultate u 2025.godini. Ovo samo govori da smo uspostavili sistemsku podršku za sve talentovane sportiste bez obzira da li dolaze iz ekipnih ili pojedinačnih sportova i to je najveći uspeh naše države. Mi prepoznajemo talente, finansiramo njihove aktivnosti i razvoj, stipendiramo ih, opremamo gradimo najmodernije sportske objekte koji im služe za pripreme. Prošle godine je puštena u rad i Multifunkcionalna dvorana u okviru Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Imali smo čast da ovaj impozantni objekat poseti predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić koji je obavestio javnost da je za ovu investiciju Vlada Republike Srbije izdvojila ukupno 20 miliona EUR-a, a radi se o prostoru ukupne neto površine 15.179,65 kvadratnih metara.

- Centar obuhvata autonomne sadržaje neophodne za trenažni proces na visokom nivou, sa najsavremenijom opremom za Rvački savez Srbije, Džudo savez Srbije, Tekvondo asocijaciju Srbije, Karate federaciju Srbije i Streljački savez Srbije, ali i multi salu za sportove sa loptom, kao i sadržaje za medicinu sporta, zone za relaksaciju, teretane, zajedničke prostorije koje će biti na raspolaganju sportistima. Radi se o savezima u onim sportskim disciplinama u kojima su predstavnici naše zemlje osvajali brojne medalje na velikim takmičenjima što je, svakako, uticalo na opredeljenje da im se zasluženo omoguće još bolji uslovi za rad kako bi i u budućnosti dostojno predstavljali našu zemlju. Pored izdvojenih celina za pojedinačne sportove u okviru podzemne etaže objekat poseduje i 146 parking mesta od kojih je sedam za osobe sa invaliditetom.

- U završnoj fazi nalazi se i izgradnja najmodernijeg odbojkaškog trenažnog centra koji se nalazi na Novom Beogradu. Na parceli od 65.000 kvadratnih metara gradi se objekat od 20.000 kvadratnih metara. Ovaj kompleks će imati dve sportske hale, teretane sa najsavremenijijom podlogom, prostor za trening i profesionalni oporavak sportista, smeštajni kapaciteti, medi-blok, restorane i druge sadržaje. Izgradnjom ovog multifnkcinlanog objekta Srbija će stvoriti uslove za pripreme i takmičenje sportista koji odgovaraju zvaničnim međunarodnim standardima.

- U ovoj godini urađena su i dva kapitalna objekta jedna je izgradnja sportske hale u Putincima koju je predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić otvorio pre samo nekoliko dana i nalazimo se u fazi izgradnje hale Sportskog društva „Radnički“ u Beogradu.

- Projekat koji izaziva veliku pažnju u javnosti je sigurno izgradnja Nacionalnog stadiona u okviru projekat EKSPO.

- Kada budemo sagradili moderan Nacionalni stadion bićemo na mapi država koje imaju kapacitet za organizaciju velikih prvenstava kao što su evropska i svetska prvenstva, lige šampiona i može se postaviti pitanje zašto je to nama i važno.

- Plan naše zemlje je da se kandidujemo sa drugim državama zajednički organizujemo prvenstvo Evrope u fudbalu. Da bi mogli uopšte da budemo kandidati za ovakvu vrstu organizacije takmičenja potrebno je da imamo odgovarajuću sportsku infarstrukturu tj. fudbalske stadione koji su izgrađeni po standardima UEFE.

- Tako se Republika Srbija odlučila da izgradi fudbalske stadione u Subotici, Loznici, Zaječaru, Kraljevu, Leskovcu i Vranju, dok će, objekti u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu kao i stadiona FK,,Partizan,, i FK,,Crvena Zvezda“, biti rekonstruisani.Republika Srbija se, zbog odličnih uslova koje je stvorila, kandidovala za organizaciju Evropskog prvenstvo za mlade fudbalere uzrasta do 21 godine i UEFA nam je dala poverenje pa će ovo takmičenje biti održano 2027. godine u Srbiji i Albaniji. Na prvenstvu Evrope će 16 ekipa odigrati ukupno 31 utakmica, a igraće se na osam stadiona.

- Otvaranja Evropskog prvenstva "U 21" biće održano na stadionu u Novom Sadu, dok će se ostale utakmice igrati na stadionima u Loznici, Leskovcu i Zaječaru. Utakmice u Albaniji će biti održane u Skadru, Draču i Elbasanu, a finalna utakmica će biti odigrana u Tirani.

- Da izgradnja sportske infrastrukture nije trošak već investicija pokazuje i organizacija ovog takmičenja jer će ono biti prilika da naše dve federacije sarađuju i rade na izgradnji novih odnosa između Albanije i Republike Srbije. Sport je zato najbolji alat da se tenzije smiruju, da se promoviše demokratija, tolerancija i izbegne svaki oblik diskriminacije. Ovo je veliki ispit za naše dve zemlje i ukoliko ga uspešno položimo moći ćemo da se kandidujemo za organizaciju narednih velikih takmičenja.

Koje rezultate rada Ministarstva sporta u protekloj godini biste posebno izdvojili kao važne za sportiste i građane Srbije?

- Najvažniji rezultati Ministarstva sporta u 2025.godini su sitemski uspostavljena finansijska podrška najtalentovanijim mladin sportistima koja se iz godine u godinu samo unapređuje. Sportisti nemaju neizvesnost da li će njihovi program biti finansirani i podržani od strane Republike Srbije.

- Ministarstvo sporta jer u 2025.godini dodelilo stipendije za ukupno 434 sportistkinja i sportista što je do sada apsolutni rekord. Republika Srbija je tako još jednom pokazuje svoju brigu i sistemsku podršku mladim vrhunskim sportistima onima koji na najbolji način predstavljaju našu zemlju na borilištima širom sveta. Za ove potrebe Vlada Republike Srbije je investirala ukupno 655.649,82 miliona dinara, a to znači da su sportisti koji su kategorisani u rangu zašlužnih sportista mesečno primali iznos od 162.468,00 dinara, za međuanrodni razred bilo je izdvojeno na mesečnom nivou 108.312,00 dinara i konačno sportistkinje i sportisti koji su nosioci Nacionalnog ranga mesečno su dobijali 75.818,00 dinara. Međutim ono što moramo još uraditi jeste motivisati i jedinice lokalnih samouprava da otpočnu sa stipendiranjem vrhunskih mladih sportista jer je istraživanje koje je sprovelo Ministarstvo sporta govori da svega 2% jedinica lokalnih samouprava dodeljuje ovakvu vrstu stipendija.

- Organizacija trenažnih kampova za perspektivne sportiste su veoma važan segment rada Ministarstva sporta. Kroz ovu aktivnost se obuhvataju oni najperspektivniji i to je prilika kada se vrši i dijagnostika i ocena njihovih performansi, a sve u cilju postizanja vrhunskih sportskih postignuća kada stasaju za seniorsku konkurenciju. U prethodnom periodu svih 59. Nacionalnih granskih saveza koji su dobili sredstva od strane Ministarstva sporta su otpočeli realizaciju svojih kampova. Sredstva koja su i realizovana, od strane Ministarstva sporta, iznose ukupno 49.400.0000,00 dinara za pripreme oko 2500 mladih sportistkinja i sportista.

- 2025. godine Srbija je bila domaćin najvećeg svetskog događaja koji se organizuje za decu školskog uzrasta „Školarijada U15“. Ovaj veliki međunarodni događaj je bio organizovan na Zlatiboru od 04-14.aprila 2025. godine i gde je učešće uzelo oko 5000 devojčica i dečaka uz prisustvo više od 1500 roditelja iz preko 80 država sveta. Na najvećoj svetskoj školskoj smotri u našoj zemlji takmičila su se deca do 15 godina i to u 20 sportova i 4 paraolimpijska sporta. Tokom realizacije ovog tamičenja bilo je organizovan čitav niz edukativnih radionica, seminara i foruma kao što je ISF forum na kojem su se okupili profesori fizičkog vaspitanja iz čitavog sveta. Konačno kao kruna celog događaja bila je i izborna Skupština Svetske federacije školskog sporta ( ISF) gde je za predsednika ove organizacije izabran naš proslavljeni odbojkaš gospodin Željko Tanasković.

Iza Vas je bogata sportska i trenerska karijera — šta Vam je kao ministru predstavljalo najveći izazov tokom 2025. godine?

- Najveći izazov za svakog trenera jeste da dobro isplanira sve aktivnosti ekipe, a kako bi dobro “tempirao formu”. Sada kada sam na poziciji Ministra sporta ovo planiranje je malo drugačije jer planiranje treba da obuhvati čitav sistem sporta. Zato smo veliku energiju investirali u izradu exante analize koja će u prvoj polovini 2026.godine prerasti u donošenje nove Strategije sporta za period 2026-2035.godine. Nakon izrade nove Strategije u roku od tri meseca ćemo izraditi i Akcioni plan koji će veoma detaljno obuhvatiti sve aktivnosti kako bi se definisane mere i ciljevi strategije mogli realizovati i budžetirati.

- Uspostavljanje novog sistema sporta će biti definisan i novim Zakonom o sportu koji ćemo morati da doensemo jer smo analizom postojećeg stanja usatnovili da postoje mnogi segmenti sistema sporta koje moramo dodatno unaprediti i uspostaviti nove.

Koji su glavni prioriteti Ministarstva sporta u 2026. godini, posebno kada je reč o ulaganju u mlade i infrastrukturu?

- Glavni prioriteti su kao i u prethodnoj godini, nastavak finansiranja programa aktivnosti nadležnih Nacionalni granskih sportskih saveza, finansiranje stipendija, trening kampova, orgaizacije velikih sportskih događaja, izgradnja nove sportske infrastrukture, uspostavljanje sistemski definisane borbe protiv negativnih pojava u sportu, borba protiv dopinga u sportu i zaštita integriteta sporta.

- Naravno ono što će za nas biti poseban izazov jeste i organizovanje Specijalizovane izložbe „EXPO 2027 BEOGRAD“ koji će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027.godine sa osnovnom temom „Igrajmo za čovečanstvo: Sport i muzika za sve". Ministarstvo sporta od samog početka veoma aktivno učestvuje u organizaciji ovog za Republiku Srbije veoma važnog međunarodnog događaja.

- Sportski program EXPA 2027 će promovisati povećanje fizičke angažovanosti kroz promociju različitih sportova i dečijih igara, obogaćene kulturnim elementima iz celog sveta. EXPO 2027 će biti univerzalno igralište koje prevazilazi vreme i jezik, proslavljajući radost kretanja i istorijske korene takmičarske igre.

- Tokom specijalizovane izložbe EXPO 2027 biće organizovan čitav niz edukativnih foruma i debata koji će služiti promociji inovacija u sportu. Ovi forumi će imati veliki broj seminara, debata, panel-sesija, konferencija, radionice i služiće kao plodno tlo za nove ideje i globalne inicijative.

- Imamo puno ideja i želimo da ih sve realizujemo sa našim partnerima, a to su nadležni nacionalni granski sportski savezi, Visokoškolske obrazovne institucije iz oblasti sportske nauke, Teritorijalni sportski savezi i svi drugi koji čine sistem sporta Republike Srbije. U tom smislu pre samo nekoliko dana organizovali smo prezentaciju EXPA za predstavnike svih nadležnih nacionalnih sportskih saveza i bilo je pravo zadovoljstvo osetiti energiju koju su sa nama delili nosioci sportskog programa EXPA sa ljudima koji itekako imaju velikog iskustva u organizaciji velikih međunarodnih sportskih događaja. Siguran sam, kada spojimo veliko iskustvo i znanje koje imaju predstavnici sistema sporta Republike Srbije i predstavnici kompanije EXPO da će čitav događaj biti kvalitetan koji će biti vrhunski organizovan i da će ostati u lepom sećanju svim učesnicima ove velike međunarodne specijalizovane izložbe.

- Nastavljamo sa konkretnim aktivnostima u organizaciji specijalizovane izložbe EXPO 2027 i pozivam sve da nam se priključe kako bi svako od nas da svoj konkretan doprinos da na najbolji način prezentujemo sistem sporta Republike Srbije dražavam učesnicama kojih za sada ima 125 što je impozantan broj.

Izbori su najavljeni za 2026. godinu — koliko su stabilnost i kontinuitet važni za dugoročni razvoj sporta u Srbiji?

- U sportu nikako ne sme da dođe do bilo kakvog diskontinuiteta jer kada jednom ispadnete iz šina onda je povartak veoma dugotrajan i mučan bez ikakve garancije da ćete se vratiti tamo gde ste stali. Sport napreduje munjevitom brzinom, sve više se koriste najnovija naučna postignuća, sve je veća upotreba veštačke inteligencije. Biće mnogo izazova, ali mi smo spremni za njih.

- Zato će nakon usvajanja nacionalne strategije razvoja sporta za period 2026-2035. godine svi nadležni Nacionalni granski sportski savezu, teritorijalni sportski savezi i sportski klubovi biti u obavezi da izrade svoja strateška dokumenta. Na taj način ćemo uspostaviti jedan konzistentan sportski sitem i gde će aktivnosti biti jasno definisane i isplanirane što će značajno olakšati javnim vlastima da ih prepoznaju i na valjan način i finansiraju.

- Dugoročno planiranje je nešto što je nedostajalo sistemu sporta u Republici Srbiji i zato ulažemo ovoliku energiju da zajedno izradimo dokument koji ćemo primenjivati u praksi.

Kako vidite međunarodnu poziciju srpskog sporta u 2026. godini i koje ciljeve postavljate pred naše sportiste?

- Kada govorimo o rezultatima u 2026.godini moramo biti svesni činjenice da se nalazimo u fazi stvaranja novih podmlađenih timova i da na od 2027. godine očekuju borbe za kvalifikacione norme za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Olimpijske igre treba da budu naš cilj i sve snage moramo usmeriti ka tome. Nadam se da ćemo izborom novig predsednika Olimpijskog komiteta Srbije konačno uspostaviti zajedničke planove i programe priprema naših nacionalnih tinova. Za naše najbolje sportsite koji će nastupati na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu moramo obezbediti najbolje uslove za pripreme i njihov nastup. Zato nam predstoji izrada detaljnih planova za svaku godinu ponaosob gde ćemo polako brusiti formu kako bi smo 2028. godine osvojili više medalja na Olimpijskim igrama nego ikada u našoj novijoj istoriji.

- Kada govorimo o međunardonoj sportskoj politici tu stojimo jako dobro. Veliki je broj naših predstavnika u međunarodnim sportskim organizacijama što znači da značajno utičemo i na vođenje javnih politika tih organizacija, a u cilju razvoja i našeg domaćeg sistema sporta.

Koju poruku biste, na početku 2026. godine, uputili mladima koji se bave sportom ili tek razmišljaju da počnu?

- Za one koji žele da postižu vrhunska sportska postignuća želim da pred sebe postavljaju najviše ciljeve koje će doseći samo vrednim, strpljivim i stručnim radom. Za one koji se sportom bave rekretativno da budu uporni i da budu fizički aktivni najmanje tri puta nedeljno po sat vremena, ali i da animiraju svoje roditelje da im se pridruže i da zajedno vežbaju, šetaju, voze bicikle, planinare, plivaju….Ukoliko želimo da budemo zdrava nacija moramo se pokrenuti i početi da se više bavimo fizičkom kulturom.

Autor: Dubravka Bošković