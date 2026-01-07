AKTUELNO

Košarka

NOVI PRESEK ZA NBA OL-STAR! Jokić blizu dva miliona glasova, ali nije prvi! Evo ko je ispred Srbina!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Samo dvojica igrača dobila su više glasova od centra Denvera.

Objavljen je drugi presek glasova navijača za ovogodišnji NBA Ol-star meč, koji će se u noći između 15. i 16. februara odigrati u "Intuit Doumu" u Los Anđelesu.

Evropljani dominiraju na listi.

Najviše glasova prikupio je superstar Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić - 2.229.811, dok Istočnu konferenciju predvodi reprezentativac Grčke i najbolji igrač Milvoki Baksa Janis Adetokumbo, koji do sada ima 2.092.284 glasova.

Odmah iza njih je i najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. Iako trenutno ne igra zbog hiperkstenzije levog kolena, navijači veruju da će se Nikola oporaviti uskoro i da ćemo ga gledati na predstojećem Ol-staru. Somborcu malo nedostaje da i on pređe prag od dva miliona glasova, trenutno je na 1.998.560 glasova.

Autor: D.Bošković

