NOVI PRESEK ZA NBA OL-STAR! Jokić blizu dva miliona glasova, ali nije prvi! Evo ko je ispred Srbina!

Samo dvojica igrača dobila su više glasova od centra Denvera.
Objavljen je drugi presek glasova navijača za ovogodišnji NBA Ol-star meč, koji će se u noći između 15. i 16. februara odigrati u "Intuit Doumu" u Los Anđelesu.
Evropljani dominiraju na listi.
Najviše glasova prikupio je superstar Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić - 2.229.811, dok Istočnu konferenciju predvodi reprezentativac Grčke i najbolji igrač Milvoki Baksa Janis Adetokumbo, koji do sada ima 2.092.284 glasova.
Odmah iza njih je i najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. Iako trenutno ne igra zbog hiperkstenzije levog kolena, navijači veruju da će se Nikola oporaviti uskoro i da ćemo ga gledati na predstojećem Ol-staru. Somborcu malo nedostaje da i on pređe prag od dva miliona glasova, trenutno je na 1.998.560 glasova.
Autor: D.Bošković