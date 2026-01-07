Lajović pobedio jedno od najvećih čuda tenisa!

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale Čelendžera u Kanberi, pošto je sa 2-0 porazio jednog od najtalentovanijih momaka na turu i učesnika Next Generation finala nedavno, Džastina Engela iz Nemačke.

Duel je trajao oko sat i po vremena, a Lajović je u prvom setu preokrenuo posle brejka minusa na startu, izjednačivši u šestom gemu, odnosno došavši do oduzetog servisa u desetom za 6:4.

U drugom setu nije bilo brejka, da bi Lajović u taj-brejku iskoristio svoju treću meč loptu i slavio sa 7:4.

Srbin je trenutno 125. na svetu i za polufinale će igrati protiv Francuza Kirijana Žakea, trenutno 136. na listi.

Sa turnira u Kanberi u ženskoj konkurenciji ispala je srpska teniserka Lola Radivojević, od koje je u osmini finala bolja bila naturalizovana Ruskinja pod zastavom Uzbekistana, Polina Kudermetova, 2-0 po setovima 6:3, 7:6. U pitanju je rođena sestra daleko poznatije Veronike.



Autor: Jovana Nerić