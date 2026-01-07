Fudbaleri Zvezde čestitali praznik iz Turske: Jedan od njih Božić slavi 6. januara (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde čestitali su Božić svim pravoslavnim vernicima, koji ove srede obeležavaju jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Klub je na društvenim mrežama tim povodom objavio i video zapis.
U njemu poruke za pratioce i vernike imaju igrači, a prvi se javio Marko Arnautović.
- Srećan Božić svima, Hristos se rodi i da vas Bog čuva, ćao, ćao - rekao je Marko Arnautović.
Javili su i Nemanja Radonjić i brojni mladi Zvezdini fudbaleri, ali i Nair Tiknizjan, Jermen, koji obeležava Božić šestog januara, pošto Jermenska apostolska crkva obeležava Bogojavljenje i Božić zajedno upravo tog datuma.
Fudbaleri Zvezde su inače u utorak započeli pripreme u Antaliji prvom kontrolnom utakmicom protiv Manhajma i slavili 2:0 golovima Arnautovića i Radonjića, a drugi duel igraju 10. januara protiv švajcarske ekipe Arau. Nastavak takmičenja u Ligi Evrope sledi 22. januara protiv pvedskog Malmea.
Autor: Jovana Nerić