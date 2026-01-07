AKTUELNO

Fudbaleri Zvezde čestitali praznik iz Turske: Jedan od njih Božić slavi 6. januara (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Fudbaleri Crvene zvezde čestitali su Božić svim pravoslavnim vernicima, koji ove srede obeležavaju jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Klub je na društvenim mrežama tim povodom objavio i video zapis.

U njemu poruke za pratioce i vernike imaju igrači, a prvi se javio Marko Arnautović.

- Srećan Božić svima, Hristos se rodi i da vas Bog čuva, ćao, ćao - rekao je Marko Arnautović.

Javili su i Nemanja Radonjić i brojni mladi Zvezdini fudbaleri, ali i Nair Tiknizjan, Jermen, koji obeležava Božić šestog januara, pošto Jermenska apostolska crkva obeležava Bogojavljenje i Božić zajedno upravo tog datuma.

Fudbaleri Zvezde su inače u utorak započeli pripreme u Antaliji prvom kontrolnom utakmicom protiv Manhajma i slavili 2:0 golovima Arnautovića i Radonjića, a drugi duel igraju 10. januara protiv švajcarske ekipe Arau. Nastavak takmičenja u Ligi Evrope sledi 22. januara protiv pvedskog Malmea.

Autor: Jovana Nerić

