JOŠ TRI DANA DO SPORTSKOG DOGAĐAJA GODINE! Najbolji vaterpolisti Evrope odmeravaće snage na Evropskom prvenstvu

Još samo tri dana ostalo je do početka jednog od najznačajnijih sportskih događaja godine u Srbiji – Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Beograd će dočekati 16 najboljih reprezentacija Starog kontinenta u muškom vaterpolu, a Beogradska arena, najveća dvorana na Balkanu spremna je da ugosti navijače sa svih strana sveta koji dolaze na 37. Evropsko prvenstvo u vaterpolu.

Od 10. do 25. januara održaće se sportski spektakl kojim će se dokazati zašto je Srbija zemlja vaterpola, sporta u kojem su naši reprezentativci godinama pokazivali ne samo dominaciju, već i karakter pobednika.

Za titulu prvaka Evrope boriće se 16 reprezentacija među kojima su, pored Srbije, Španija, Hrvatska, Holandija, Slovačka, Gruzija, Italija, Mađarska, Grčka, Crna Gora, Rumunija, Francuska, Slovenija, Turska, Malta i Izrael. Publika će imati priliku da uživa u nadmetanju najboljih nacionalnih timova.

Naši zlatni momci su spremni. Srbija je spremna.

SESIJE

Utakmice su raspoređene po sesijama, te jedna cena važi za više utakmica u zavisnosti od odabrane sesije. Jedna sesija sadrži jednu, dve ili tri utakmice, te na početku takmičenja Sesiju 1 čine utakmice koje počinju u 12.45 č i 15.15 č, a Sesiju 2 utakmice u 18 i 20.30 časova.

Od 7. do 9. dana takmičenja, Sesiju 1 čine utakmice koje počinju od 10.15 i 12.45 časova, a Sesiju 2 utakmice od 15.30, 18.00 i 20.30 časova.

Od 10. do 12. dana takmičenja postoji samo Sesija 1 koja obuhvata utakmice od 15.30, 18.00 i 20.30 časova.

Utakmice će 13. dana takmičenja biti raspoređene u 2 sesije i to Sesija 1 od 12.45 i 15.15 časova i Sesija 2 od 18.00 i 20.30 časova. Sesiju 1 14. dana čini utakmica od 17 časova a Sesiju 2 od 20.30 časova, a 16, poslednjeg dana takmičenja, Sesija 1 se odnosi na utakmice u 17.00 i 20.30 časova.



Autor: Jovana Nerić