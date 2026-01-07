SRBIJO, RADUJ SE! Poznato kada se Nikola Jokić vraća na teren nakon povrede

Trenutak kada se Nikola Jokić povredio zaustavio je košarkaški svet. Meč Denver - Majami Hit mogao je da Srbina duže odvoji sa terena, ali su mu se nasmejali košarkaški bogovi.

Još 30. decembra je srpski centar doživeo hiperekstenziju levog kolena, a van terena će biti nekoliko nedelja.

Dobra stvar, on je već na narednoj utakmici Denvera viđen kako hoda, bez štaka, doduše uz hramljanje, ali po rečima stručnjaka to su dobre vesti, a sada stižu i najnovije informacije o njegovom oporavku.

- Pogledajte kako se Nikola Jokić oporavlja non-stop. Zaista, svakih nekoliko sati radi sa tegovima, vozi bicikl za kardio trening. Stavlja led na to koleno - rekao je Šems Čaranija, najpoznatiji NBA insajder i novinar.

- Saznao sam da je počeo da šutira na terenu - dodao je Čaranija.

Shams: "Nikola Jokic is rehabbing around the clock...I am told he has started spot shooting on the court...you're looking at the end of this month as a window (for a return)" pic.twitter.com/1aaPYVod3K — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 06. јануар 2026.

On dodaje da je oporavak u potpunosti prioritet.

- Nagetsi neće žuriti sa povratkom Nikole Jokića. Još je nedeljama daleko od povratka, tako da se gleda kraj ovog meseca (januara) kao mogući termin. Još uvek treba da razbije pokrete, sprint, trčanje, promene pravca, što će se dešavati u narednim nedeljama.

Jokić još uvek nije počeo sa timskim treninzima, ali evidentno je da napreduje u oporavku i mogao bi da se vrati čak i pre Ol-stara, koji je zakazan u februaru, iako su mnogi mislili da se to neće dogoditi.

🚨 NBA INJURY UPDATE | Nuggets



Nikola Jokić is aiming to return by late January, per Shams Charania.



Denver hopes to have him back by the All-Star break at the latest. pic.twitter.com/1w9HhQ5GNa — GoalWin (@goalwinwin) 07. јануар 2026.

- U međuvremenu, pre nego što treneri Denvera počnu raditi sa Jokićem na terenu u igri tri na tri ili pet na pet, fokusiraju se na razvoj drugih igrača, poput Džejlena Piketa i Zika Nadžija koji će morati da popune prazninu zbog Jokićevog odsustva bar nekoliko nedelja - podvukao je Čaranija.

Denver naredni meč igra u noći između srede i četvrtka, a rival će biti Boston i to na gostujućem terenu od jedan sat posle ponoći.



Autor: Jovana Nerić