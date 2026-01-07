HOROR NA TAJLANDU! Mladi fudbaler (22) poginuo dok je pravio selfi, devojka se uhvatila za granu i izbegla smrt

Stravična tragedija dogodila se na Tajlandu, gde je život izgubio 22-godišnji francuski fudbaler Aleksi Vergo.

Sve se deslo na tokom odmora na ostrvu Samui, kada je Aleksi pao sa vodopada "Na Muang 2", dok je pokušavao da napravi selfi sa devojkom. Ona je uspela da se spasi tako što se uhvatila za granu i pozvala pomoć, ali su telo Vergoa kasnije pronašle lokalne službe.

Navodno, Aleksi je proklizao sa litice, pao nekoliko metara u nabujalu vodu i udario u stene. Preliminarni nalaz obdukcije pokazao je da je uzrok smrti teška povreda glave.

Od mladog fudbalera oprostio se i njegov klub Kimper Erže Armel, koji je putem društvenih mreža uputio saučešće porodici.

- Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost o smrti Aleksija Vergoa, sina Tjerija, trenera naše C ekipe i dugogodišnjeg volontera kluba. Aleksi je počeo fudbalsku karijeru kod nas sa samo šest godina i bio je član prvog tima sve do pre dve sezone. Ceo klub je uz njegovu porodicu i prijatelje u ovim teškim trenucima - navodi se u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić