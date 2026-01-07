AKTUELNO

Fudbal

HOROR NA TAJLANDU! Mladi fudbaler (22) poginuo dok je pravio selfi, devojka se uhvatila za granu i izbegla smrt

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Stravična tragedija dogodila se na Tajlandu, gde je život izgubio 22-godišnji francuski fudbaler Aleksi Vergo.

Sve se deslo na tokom odmora na ostrvu Samui, kada je Aleksi pao sa vodopada "Na Muang 2", dok je pokušavao da napravi selfi sa devojkom. Ona je uspela da se spasi tako što se uhvatila za granu i pozvala pomoć, ali su telo Vergoa kasnije pronašle lokalne službe.

Navodno, Aleksi je proklizao sa litice, pao nekoliko metara u nabujalu vodu i udario u stene. Preliminarni nalaz obdukcije pokazao je da je uzrok smrti teška povreda glave.

Od mladog fudbalera oprostio se i njegov klub Kimper Erže Armel, koji je putem društvenih mreža uputio saučešće porodici.

- Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost o smrti Aleksija Vergoa, sina Tjerija, trenera naše C ekipe i dugogodišnjeg volontera kluba. Aleksi je počeo fudbalsku karijeru kod nas sa samo šest godina i bio je član prvog tima sve do pre dve sezone. Ceo klub je uz njegovu porodicu i prijatelje u ovim teškim trenucima - navodi se u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić

#Devojka

#Fudbaler

#Smrt

#Tajland

#selfi

POVEZANE VESTI

Fudbal

Poginuo mladi fudbaler (16)! Nakon nesreće tokom plivanja podlegao povredama u bolnici - nije mu bilo spasa

Fudbal

OBJAVLJEN SNIMAK UŽASNE TRAGEDIJE! MLADI FUDBALER UDARIO U KRAVU I POGINUO NA LICU MESTA: Jeziva nesreća kakva se ne pamti (VIDEO)

Svet

Velika tragedija u komšiluku, fudbaler poginuo u jezivoj nesreći koju je sam izazvao, svedoci otkrili detalje!

Fudbal

TRAGEDIJA NA LETOVANJU: Udavio se mladi fudbaler

Fudbal

Tragedija: Mladi fudbaler Ivan (19) stradao u nesreći, žurio je na aerodrom da poseti roditelje

Fudbal

VELIKA TRAGEDIJA U FRANCUSKOJ! Mladi fudbaler pao tokom meča i umro