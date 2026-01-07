AKTUELNO

Košarka

LEBRON SE POKLONIO DONČIĆU: On je gazda i nije mi problem da to kažem

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Mark J. Terrill ||

Lebron Džejms je imao samo reči hvale za Luku Dončića.

Los Anđeles Lejkersi su savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 111:103, a najzaslužniji za trijufmf je bio slovenački as koji je postigao 30 poena.

Imao je i Lebron isti učinak, ali je Dončić pogodio ključni šut iz nemoguće pozicije, kojim je praktično prelomio utakmicu u korist svog tima.

- Apsolutno je uvek zabavno to videti. Pogotovo kada se meč lomi. On stalno radi takve stvari, ne postoji šut koji će isprobati koji ne može da pogodi. Znamo da ga zovu Luka Medžik sa razlogom - rekao je Lebron.

Nije se Kralj ustručavao da kaže ko je gazda u Lejkersima. To mu uopšte ne smeta.

Foto: Tanjug AP/Mark J. Terrill

- Luka ne mora da prilagodi svoju igru meni. Koliko on ima godina, 26-27? Ima 27 godina i on je glavni igrač ove ekipe. Na nama je da prolagodimo igru njemu i prilagodimo se. Pokušavamo da radimo za njega. Znamo da je neverovatan pikenrol igrač, da je neverovatan šuter. Da može da igra odbranu, a da su na njemu četvore, a nekad i šest očiju. Na nama je da ga dovedemo u dobre situacije. To za mene nije problem. Ne znam, kao da ljudi ne gledaju košarku - jasan je bio Lebron Džejms.

Dončić je na konferenciji posle utakmice uzvratio svom saigraču komplimente.

- On nije normalan. Ja ću sa 41 godinom verovatno šepati okolo. Šalu na stranu, neverovatno je gledati ga svaki dan. Video sam da je zakucao "vetrenjaču", to je zaista neverovatno - rekao je Luka Dončić.

Autor: Jovana Nerić

#Košarka

#Lebron Džejms

#Luka Dončić

#NBA

POVEZANE VESTI

Zadruga

Baš vodi računa, to mi mnogo znači: Bebica priznao koliko poštuje Anđela zbog njegovog ophođenja prema Teodori (VIDEO)

Fudbal

Piksi o Ibrahimoviću: Takvi se retko rađaju, a IĆ govori da je sa naših prostora

Domaći

POSLE RAZVODA JE PROCVETALA! Komšije Jovane Pajić otkrile kakva je pevačica privatno: Kroz kraj šeta s punđom na glavi!

Domaći

Deluju srećno, ali samo kad se kamere upale: Gera osolio po vezi Jelene i Rajačića, pa otkrio da li Ivan i dalje ima osećanja prema bivšoj

Košarka

Lebron Džejms postao najstariji američki košarkaš na Olimpijskim igrama

Zadruga

Imaš sindrom žrtve, želela ti to ili ne: Anđela sasula Aneli istinu u lice, pa uputila Peji najlepše reči! (VIDEO)