LEBRON SE POKLONIO DONČIĆU: On je gazda i nije mi problem da to kažem

Lebron Džejms je imao samo reči hvale za Luku Dončića.

Los Anđeles Lejkersi su savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 111:103, a najzaslužniji za trijufmf je bio slovenački as koji je postigao 30 poena.

Imao je i Lebron isti učinak, ali je Dončić pogodio ključni šut iz nemoguće pozicije, kojim je praktično prelomio utakmicu u korist svog tima.

- Apsolutno je uvek zabavno to videti. Pogotovo kada se meč lomi. On stalno radi takve stvari, ne postoji šut koji će isprobati koji ne može da pogodi. Znamo da ga zovu Luka Medžik sa razlogom - rekao je Lebron.

Nije se Kralj ustručavao da kaže ko je gazda u Lejkersima. To mu uopšte ne smeta.

- Luka ne mora da prilagodi svoju igru meni. Koliko on ima godina, 26-27? Ima 27 godina i on je glavni igrač ove ekipe. Na nama je da prolagodimo igru njemu i prilagodimo se. Pokušavamo da radimo za njega. Znamo da je neverovatan pikenrol igrač, da je neverovatan šuter. Da može da igra odbranu, a da su na njemu četvore, a nekad i šest očiju. Na nama je da ga dovedemo u dobre situacije. To za mene nije problem. Ne znam, kao da ljudi ne gledaju košarku - jasan je bio Lebron Džejms.

Dončić je na konferenciji posle utakmice uzvratio svom saigraču komplimente.

- On nije normalan. Ja ću sa 41 godinom verovatno šepati okolo. Šalu na stranu, neverovatno je gledati ga svaki dan. Video sam da je zakucao "vetrenjaču", to je zaista neverovatno - rekao je Luka Dončić.

Autor: Jovana Nerić