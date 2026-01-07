AKTUELNO

DENVER ČESTITAO BOŽIĆ NA ĆIRILICI UZ JOKIĆEVU FOTOGRAFIJU: A onda je insajder šokirao sve informacijom o srpskom košarkašu

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

NBA ligaš Denver Nagets čestitao je preko svog zvaničnog naloga na društvenim mrežama Božić svima koji slave 7. januara.

Denver je to učinio na ćirilici, uz fotografiju Nikole Jokića, prve zvezde kluba.


Nekako u isto vreme oglasio se i vodeći NBA insajder Šams Čaranija. On je objavio najnovije informacije o povredi i oporavku Jokića.

Srpski as je uoči Novi godine, tačnije na meču protiv Majamija 30. decembra, doživeo povredu kolena, koja je, srećom, prošla bez oštećenja ligamenata.

Prve prognoze su glasile da će se Jokić vratiti na parket sredinom februara, a da će sve biti jasnije krajem januara kada bude uradio novi pregled.

Međutim, Čaranija iznosi da bi Jokić znatno ranije od predviđenog mogao na teren, pošto je već počeo da trenira.

"Nikola Jokić je praktično non-stop na rehabilitaciji, radi bukvalno na svakih nekoliko sati. Vežba sa tegovima, odrađuje kardio na biciklu, hladi koleno i, prema informacijama koje imam, već je počeo sa laganim šutiranjem na terenu", poručio je insajder.

Čaranija predviđa da bi Jokić krajem meseca mogao na parket.

"Nagetsi neće žuriti sa njegovim povratkom. On je i dalje udaljen nekoliko nedelja od mogućeg povratka, pa se kao realan okvir pominje kraj ovog meseca. I dalje mora da izgradi pokretljivost – sprint, trčanje, promene pravca – i to je nešto na čemu će se raditi u narednim nedeljama".

Autor: D.Bošković

