AKTUELNO

Košarka

OVAKO BESNOG DONČIĆA NISTE NIKAD VIDELI: Navijač mu dobacio da je 'đubre', Luka mu uzvratio salvom uvreda

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Jessie Alcheh ||

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji otkriva šta se desilo posle Dončićevog koša

Sjajan meč odigrao je Luka Dončić na pravoslavni Božić.

Lejkersi su na gostovanju savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 111:103, a Luka je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom.


Za 37 i po minuta igre zabeležio je 30 poena (11/22 šut iz igre), dva skoka i deset asistencija.

Izveo je Luka i ubedljivo najatraktivniji potez večeri, kada je iz nemoguće pozicije postigao trojku uz zvuk sirene. Njegov fantastičan koš ekspresno je postao viralni hit.

Dončić se, međutim, posle koša okrenuo ka nekom u publici i nešto mu dobacio. Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji sve otkriva. Luka se okrenuo ka navijaču koji mu je dobacio da je "đubre", a onda je usledila osveta.

"Šta si rekao, kretenu? Šta si rekao, ha?", vikao je besni Dončić.


Ipak, Slovenac se brzo smirio, pošto je koji trenutak kasnije proslavio čudesan koš sa Lebronom Džejmsom.

Autor: D.Bošković

#BES

#besan

#kosarka

#luka doncic

#uvrede

#Đubre

POVEZANE VESTI

Društvo

OPREZ! OVA OSVETA POSTAJE HIT U SRBIJI: Prolaznik brutalno uzvratio vozaču džipa koji je blokirao trotoar!

Domaći

Prekinut nastup Barbare Bobak: Pojavio se snimak sa lica mesta, pevačica viče iz sveg glasa! (VIDEO)

Domaći

Prepoznajete li učesnicu Elite? Važi za jednu od najlepših takmičarki, njena životna priča ostavlja bez daha, a u Beloj kući doživela je ljubavni krah

Hronika

SNIMAK JEZIVE TUČE OBILAZI SRBIJU: Sevale pesnice, jurili se, gurali stolove, žena šutira, a on spava... Gost prespavao kafansku tuču a iza leđa mu ha

Politika

BLOKADERI ZASIPAJU POLICIJU STAKLENIM FLAŠAMA - Novi snimak brutalnog nasilja prema organima reda (VIDEO)

Politika

FAŠISTIČKO IŽIVLJAVANJE BLOKADERA! Uznemirujuća scena iz Novog Sada - napali baku i vikali na nju (VIDEO)