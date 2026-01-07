OVAKO BESNOG DONČIĆA NISTE NIKAD VIDELI: Navijač mu dobacio da je 'đubre', Luka mu uzvratio salvom uvreda

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji otkriva šta se desilo posle Dončićevog koša

Sjajan meč odigrao je Luka Dončić na pravoslavni Božić.

Lejkersi su na gostovanju savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 111:103, a Luka je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom.



Za 37 i po minuta igre zabeležio je 30 poena (11/22 šut iz igre), dva skoka i deset asistencija.

Izveo je Luka i ubedljivo najatraktivniji potez večeri, kada je iz nemoguće pozicije postigao trojku uz zvuk sirene. Njegov fantastičan koš ekspresno je postao viralni hit.

This angle of Luka’s shot is INCREDIBLE 🤣



Fan: “Trash!”



Luka: “What did you say motherf*cker? WTF did you say? Huh?”



Savage 😭 pic.twitter.com/3Q4JAXKbe7 — Lakers All Day Everyday (@LADEig) 07. јануар 2026.

Dončić se, međutim, posle koša okrenuo ka nekom u publici i nešto mu dobacio. Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji sve otkriva. Luka se okrenuo ka navijaču koji mu je dobacio da je "đubre", a onda je usledila osveta.

"Šta si rekao, kretenu? Šta si rekao, ha?", vikao je besni Dončić.



Ipak, Slovenac se brzo smirio, pošto je koji trenutak kasnije proslavio čudesan koš sa Lebronom Džejmsom.

Autor: D.Bošković