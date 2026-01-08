Senzacija Denvera: Nagetsi režirali novo čudo bez Nikole Jokića (VIDEO)

Denver je pobedio Boston 114:110 bez Nikole Jokića, posle serije 14:0 u finišu, u meču u kojem nije igrao ni Džejson Tejtum.

Košarkaši Denvera upisali su veliku pobedu u Bostonu nakon dramatične završnice i preokreta u poslednjoj četvrtini. Iako su oba tima bila oslabljena neigranjem svojih najvećih zvezda, Nagetsi su u ključnim momentima pokazali veću koncentraciju i energiju.

Junak utakmice bio je Džamal Marej, koji je meč završio sa 22 poena i čak 17 asistencija, dok je Pejton Votson odigrao najbolju partiju u NBA karijeri i postigao 30 poena.

Denver je u odlučujućem periodu vezao seriju 14:0 i od minusa stigao do dvocifrene prednosti, čime je prelomio duel.

Meč je obeležilo čak 26 promena vođstva i devet izjednačenja. Boston je sredinom poslednje deonice imao tri poena prednosti, ali je usledio potpuni pad u završnici.

Seltiksi su pokušali da se vrate i prišli na tri poena razlike, ali za potpuni preokret nije bilo dovoljno vremena.

Najefikasniji u redovima Bostona bio je Džejlen Braun sa 33 poena, dok je Nimijas Keta zabeležio 20 skokova, što je rekord njegove NBA karijere. Domaći tim platio je ceh slabom izvođenju slobodnih bacanja, pošto je meč završio sa 9/15 sa linije penala.

Denver je ovom pobedom prekinuo lošiju rezultatsku seriju, s obzirom na to da je u prethodnih deset mečeva imao šest poraza. Nagetsi sada imaju učinak 3-2 u utakmicama bez Jokića, koji pauzira zbog istegnuća kolena.

U startnu petorku vratili su se Marej i Kristijan Braun, dok je Denver naredni meč na programu u petak protiv Atlante. Boston istog dana dočekuje Toronto.

