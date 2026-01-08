VELIKE PROMENE U VATERPOLU: Najtrofejniji sport u istoriji Srbije će biti skroz drugačiji na EP u Beogradu

AKTUELNO

Beogradska arena će od 10. do 25. januara ugostiti najbolje vaterpolo reprezentacije Starog kontinenta na Evropskom prvenstvu, koje je ponovo dobilo novi oblik. Ne samo da ćemo šampionat u godini kada se ne održavaju Olimpijske igre, iz nekog razloga gledati na zimu umesto na leto, već su i pravila izmenjena.

Pisali smo, sada i pre više od godinu dana, o promenama unutar samog sporta, ubrzavanju igre i svemu onome što su, pre svega, Mađari smislili, te će u tom smislu ovo biti prvo EP sa novim pravilima, a sada smo videli i kopiranje sistema takmičenja iz nekih drugih sportova, posebno rukometa.

Na EP u vaterpolu u Beogradu učestvuje šesnaest selekcija, najpre podeljenih u četiri grupe po četiri tima, a dalje proći najbolje tri iz svake. Promena sledi u načinu daljeg funkcionisanja turnira, pa se tako bodovi prenose dalje u drugu grupnu fazu, ali samo iz duela protiv rivala koji su takođe prošli dalje.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

U drugoj grupnoj fazi formiraće se dve grupe sa po šest reprezentacija, ukrštaju se A i C, odnosno B i D, a u polufinale direktno idu dve najbolje iz obe skupine. Međusobni susret je važniji od gol-razlike u slučaju da jedna ili više ekipa ima isti broj bodova.

Srbija će imati jako težak posao u drugoj grupnoj fazi i gotovo da već znamo protiv koga će igrati, pošto se nakon okršaja sa Španijom, Izraelom i Holandijom, ukrštanje sa Mađarskom, Crnom Gorom, Francuskom, a vrlo teško da slabašna Malta može da iznenadi.

Kako god, domaća publika biće iza Delfina, a mi ćemo navijati svim srcem za prvu medalju na EP još od Barselone 2018. godine, kada smo vezalo četvrto zlato zaredom.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu:

Grupa A: Malta, Francuska, Crna Gora, Mađarska

Grupa B: Slovenija, Grčka, Hrvatska,Gruzija

Grupa C: Holandija, Izrael, Srbija, Španija

Grupa D: Turska, Rumunija, Italija, Slovačka

