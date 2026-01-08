BOMBA! ZVEZDA DOVELA IGRAČA ZA 2,7 MILIONA EVRA: Iz Surdulice na Marakanu za astronomsku sumu

Posle Džeja Enema, Crvena zvezda je dogovorila drugo pojačanje ove zime.

Iz surduličkog Radnika, za 2.700.000 evra od kojih će milion biti isplaćen odmah, a ostatak kroz rate, stiže Daglas Ovusu, saznaje Mozzart Sport.

Uz novac, na jug Srbije ide i 15 odsto od naredne prodaje mladog napadača iz Gane.

Ovusu je imao i nekoliko ponuda iz inostranstva (najkonkretnija je bila Viktorija Plzenj, a interesovali se još Fajenord, Aris, Samsun i egipatski velikan Al Ahli), ali su crveno-beli uspeli da pobede konkurenciju.

Autor: A.A.