NAJNOVIJE INFORMACIJE O OPORAVKU JOKIĆA: Radi non-stop, već je počeo sa šutiranjem na terenu...

Oporavak najboljeg košarkaša današnjice Nikole Jokića protiče sjajno.

Somobrac naporno radi kako bi se što pre vratio na teren, otkriva čuveni NBA insajder Šems Čarnija.

Podsetimo, Nikole ja krajem prošle godine na meču protiv Majamija doživeo neugodnu povredu levog kolena. Prema prvim procenama trebalo je da odsusustvuje sa terena oko četiri nedelje, međutim, Srbin daje sve od sebe kako bi se u što kraćem roku priključio saigračima.

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8 — SportsCenter (@SportsCenter) 30. децембар 2025.

"Nikola Jokić je praktično non-stop na rehabilitaciji, radi bukvalno na svakih nekoliko sati. Vežba sa tegovima, odrađuje kardio na biciklu, hladi koleno i, prema informacijama koje imam, već je počeo sa laganim šutiranjem na terenu" otkrio je najpouzdaniji NBA insajder.

Autor: A.A.