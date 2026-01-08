Predsednik Vučić iznenadio i veliku Judit Polgar

Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, otkrio je ko od poznatih zna da igra šah.

Otkrijte, koliko poznate ličnosti vole / znaju da igraju šah?

- Vanja Milošević i Neđa Jovanović otvarali su turnire... Dejan Joveljić je FIDE majstor. Dragoljub Kojičić, takođe, pokazuje veliko znanje. Ministar Milićević je baš ozbiljan, iako kaže: „Ma, nisam vičan”. Pa, predsednik Aleksandar Vučić...

E, tu smo vas čekali?

- Alisa Marić ispričala mi je za posetu velike Judit Polgar, pri otvaranju Kulturnog centra Mađarske... Predsednik ju je tako iznenadio otvaranjem i, bogami, zadao neverovatne muke, mislim da je na kraju bio remi. Pazite, Judit je bila jedina žena među 10 na listi s muškarcima. Trenutno, nemamo nijednu damu ni blizu 100 – rekao je Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije.

Autor: Jovana Nerić