ZASENIĆE MELBURN: Sabalenka predstavila haljinicu za Australijan open (VIDEO)

Iako je početak Australijan opena iza ugla, svet tenisa poslednjih sati više pažnje posvećuje odeći koju će Arina Sabalenka nositi u Melburnu.

Prvi ovosezonski grend slem startuje 18. januara, a Sabalenka je prvi nosilac. Nije ni čudo pošto je Beloruskinja daleko najbolja na WTA listi sa 10490 bodova. Drugoplasirana Iga Švjontek je na 8178 bodova, dok je trećeplasirana Koko Gof na 6371 bodu.

Sabalenka se odlučila za odeću koja odgovara veseloj, pozitivnoj atmosferi turnira koji je nazvan "srećnim slemom".

Četvorostruka grend slem šampionka izuzetno vodi računa o stajlingu. Tako se uoči Melburna opredelila za kombinaciju boja koje predstavljaju na neki način breskvu.

"Bila je to haljina Serene Vilijams. Ili, mislim, Marije Šarapove. Haljina u nežnim bojama breskve. Rekla sam sponzoru da želim da vratim te boje. Sada je to moja omiljena haljina", poručila je najbolja teniserka.

Uz haljinu koja sadrži ružičastu, narandžastu i crnu nijansu, idu svetloplave patike sa crvenim pertlama.

Nema dileme da će Sabalenka pružiti ljubiteljima tenisa dodatni motiv da prate njene mečeve.

