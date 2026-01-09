LEGENDARNI FUDBALER UMALO POGINUO SA PORODICOM! Neviđena sreća spasila čuvenog asa nekoliko sati pred Novu godinu

Ova priča je mogla lako da bude drugačija, da spasioci nisu slučajni naleteli.

Čuveni fudbaler, koji je veliki deo karijere proveo igrajući za Bajern Minhen, sa porodicom je bio na odmoru u Urugvaju, a nekoliko sati pre dočeka Nove godine, 31. decembra, proživeli su pravu dramu.

Naime, oni su spaseni iz mora na plaži bez spasilaca u oblasti letovališta Eden Rok.

Martin Demikelis je otišao u vodu sa decom, a onda ih je iznenada pogodila jaka morska struja koja ih je vuklaka otvorenom moru.

Srećom, spasioci su u tom trenutku bili na pauzi i slučajno su naišli i videli šta se dešava. Brzo su reagovali i uspeli su da dovedu sve na bezbedno.

Ubrzo se pojavila informacija da se radi o porodici proslavljenog fudbalera, a koordinator spasavanja je istakao da je Martin sa svojom porodicom "izvukao loto" uzimajući u obzir okolnosti.

Martin Demikelis je nekadašnji reprezentativac Argentine koji je 2014. godine bio vicešampion sveta. Igrao je za River, Bajern Minhen, Atletiko Madrid, Mančester siti, Malagu i Espanjol.

Autor: Iva Besarabić