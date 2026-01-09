Zbog snega odložene dve utakmice 18. kola Bundeslige: Stadioni zavejani

Bundesliga je danas saopštila da su zbog snega odložene dve utakmice 18. kola: Sankt Pauli - Lajpcig i Verder - Hofenhajm.

Stadioni u Hamburgu, gde je domaćin Sankt Pauli, i u Bremenu gde je domaćin Verder, zavejani su i nema uslova za igranje utakmica, saopšteno je iz Bundeslige.

Obe utakmice su bile planirane za subotu, a naknadno će biti objavljeno kad će biti odigrane.

Drugi deo sezone Bundeslige počinje večeras u 20 i 30 utakmicom u Frankfurtu između Ajntrahta i Borusije iz Dortmunda.

Autor: Marija Radić