Zbog snega odložene dve utakmice 18. kola Bundeslige: Stadioni zavejani

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Bundesliga je danas saopštila da su zbog snega odložene dve utakmice 18. kola: Sankt Pauli - Lajpcig i Verder - Hofenhajm.

Stadioni u Hamburgu, gde je domaćin Sankt Pauli, i u Bremenu gde je domaćin Verder, zavejani su i nema uslova za igranje utakmica, saopšteno je iz Bundeslige.

Obe utakmice su bile planirane za subotu, a naknadno će biti objavljeno kad će biti odigrane.

Drugi deo sezone Bundeslige počinje večeras u 20 i 30 utakmicom u Frankfurtu između Ajntrahta i Borusije iz Dortmunda.

