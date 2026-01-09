FIFA ŽESTOKO KAZNILA HRVATSKU ZBOG 'UBIJ SRBINA' I 'ZDS': Zbog ustaškog pira velika novčana kazna i zatvaranje stadiona

Disciplinska komisija Svetske fudbalske federacije (FIFA) kaznila je Fudbalski savez Hrvatske (HNS) sa ukupno 87.500 švajcarskih franaka zbog incidenata navijača na mečevima protiv Farskih ostrva i Crne Gore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, saopštio je danas HNS.

"HNS je kažnjen sa 18.500 švajcarskih franaka zbog neprimerenog ponašanja dela navijača (blokirani prolazi, paljenje pirotehničkih sredstava) na utakmici Hrvatska - Farska ostrva (3:1), koja je odigrana 14. novembra 2025. godine u Rijeci", navodi se na zvaničnom sajtu HNS.

Fudbaleri Hrvatske su 17. novembra prošle godine u Podgorici pobedili Crnu Goru rezultatom 3:2. Navijači iz Hrvatske su na toj utakmici uzvikivali "Ubij Srbina", "Za dom spremni"...

"HNS je kažnjen sa 69.000 švajcarskih franaka i odigravanjem sledeće takmičarske utakmice pod ingerencijom FIFA na domaćem terenu sa ograničenim brojem gledalaca zbog diskriminatorskog ponašanja navijača i paljenja pirotehničkih sredstava na utakmici Crna Gora - Hrvatska. Tokom utakmice na koju se odnosi navedena sankcija, HNS je dužan da zatvori najmanje 25 odsto dostupnih sedećih mesta, a zatvaranje prvenstveno mora da se sprovede na tribinama iza golova. HNS će tražiti od FIFA-e da taj deo tribina popune deca do 14 godina iz fudbalskih škola", saopšteno je iz HNS.

Autor: Marija Radić